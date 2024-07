Sara Uribe advierte a sus seguidores de estafas que usan su imagen y contacto: “No entreguen dinero, cuidado”

La modelo y presentadora alertó desde sus redes sociales que están estafando a sus seguidores con su nombre - crédito @sara_uribe/Instagram

La modelo y exparticipante de reality Sara Uribe compartió desde sus redes sociales que varios de sus seguidores han sido víctimas de estafadores que usan su rostro y número de teléfono anterior.

En el post publicado por Uribe, la presentadora aseguró que “están estafando con un número. Pilas que no soy yo, ese ya no es mi número de WhatsApp hace muchos años, así que cuidado. No entreguen dinero, ni den datos. Cuidado”.