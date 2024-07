Epa Colombia demandó a una mujer que se hacía pasar por su novia: “Karol no tiene redes sociales, tampoco vende pastas”

Epa Colombia denunció en sus redes sociales que una mujer se hacía pasar por su pareja Karol Samantha - crédito Karol Samantha/ Instagram

En las diferentes plataformas digitales se ha vuelto común que existan muchos perfiles falsos o que se hagan pasar por otra persona. Este fue el caso de la novia de Epa Colombia.

La influencer y empresaria, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, denunció en sus redes sociales que una mujer se hacía pasar por su pareja para vender productos.

La creadora de contenido advirtió a su comunidad de seguidores, la cual acumula más de dos millones en la red social Instagram, que Karol no tiene perfiles en internet debido a que no le gusta manejar este tipo de aplicaciones.

“Karol no tiene redes sociales, tampoco vende pastas. La que se hace pasar por ella está demandada porque se lucra a través de su imagen. Karol le da pena las redes sociales, o sea, es cero redes y yo sí amo las redes jajaja”, escribió la bogotana, destacando que la usuaria recibió una demanda de parte de ella.

La influencer y empresaria, conocida por su presencia en redes sociales y sus negocios en la industria de productos capilares, habló sobre la presencia de su pareja en las redes sociales después de que sus fanáticos le preguntaran sobre la ausencia de Karol Samantha en sus publicaciones.

“Siempre me preguntan por ti. Karol tiene un problema con las redes sociales amigas, ella tiene un problema grande con las redes sociales y ella siempre me lo ha manifestado. Me dice que ella es muy tímida, le da pena aparecer, que sí que nos conectamos, nos reímos y todo, pero le da pena, se pone roja y todo. Explica un poquito del por qué no te gusta”, manifestó la bogotana a través de un video.

La pareja de Epa Colombia, mamá de su primera hija, indicó que solo le gusta aparecer en fotografías, pero que prefiere estar alejada de las plataformas digitales: “no le gustan las redes sociales. No tiene Facebook, Instagram, ni nada de eso”, añadió Barrera.

A pesar de que la novia de la influencer no tiene redes sociales, constantemente aparece en los videos que publica la empresaria. “Ella me cuida, siempre está, me ama, me ayuda a ser mejor persona, he madurado al lado de ella … De nuevo, definitivamente son dos años dándola toda”, expresó Epa Colombia refiriéndose a su pareja.

A diferencia de Karol Samantha, Daneidy Barrera saltó a la fama en 2016 con un video viral en el que animaba a la selección de fútbol de Colombia durante la Copa América. Desde entonces, ha mantenido una notable presencia en plataformas como Instagram y Facebook, donde comparte contenido variado, incluyendo entretenimiento, su vida personal y promoción de sus productos.

Su trayectoria ha estado marcada por diversas controversias. En 2019, Epa Colombia fue condenada por vandalizar estaciones del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá durante las protestas sociales, lo que le generó problemas legales y restricciones en el uso de sus redes sociales. A pesar de esto, Barrera Rojas ha continuado desarrollando su marca personal y empresarial, destacando en el mercado de productos de peluquería y estética capilar, donde ha logrado un importante éxito comercial.

“Me suspendieron las redes sociales y ahí fue cuando creé el producto. Fue muy duro amiga, imagínense un año sin redes y yo viviendo de las redes. Yo le pago el arriendo a mi hermana, a mi hermano, a mi abuelita, a mi tío, a mi mamá y me quedé sin las redes. Inventé el producto, pero sin tener las redes nadie me lo compraba”, reveló la bogotana en una entrevista con el personaje creado por el comediante Alejandro Riaño, Juanpis González.

