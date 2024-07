Embajador en México respondió a la sanción de la Procuraduría: “Si fuera del Centro Democrático no dirían nada”

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México, responde a Procuraduría - crédito @MoisesAlvaro_/X

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México, criticó en redes sociales la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por diez meses al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, por presuntas irregularidades en la designación del diplomático

“La Procuraduría decide sancionar a dos funcionarios por mi nombramiento porque “no se me puede catalogar como un líder juvenil”. Que nuestro liderazgo no guste al uribismo no es sorpresa, pero esto ya es ridículo. Procuradora Cabello, disimule que hace política desde su cargo”, escribió en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Embajador en México, Moisés Ninco, responde a Procuraduría - crédito @MoisesAlvaro_

En otro trino escribió: “Si hubiera hecho parte del partido Centro Democrático, la Procuradora Cabello no me sancionaría, pero como hice parte de la gestación y fundación del Movimiento Colombia Humana y del Pacto Histórico, me sanciona. Dice ella que “no puedo ser catalogado como líder juvenil o estudiantil”.

Embajador en México, Moisés Ninco, responde a Procuraduría - crédito @MoisesAlvaro_

Sanción de la Procuraduría

La decisión del Ministerio Público en contra de Luna y Manrique fue tomada en primera instancia. Durante la Comisión Evaluadora de los Medios, realizada el 16 de enero de 2023, la entonces rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, presentó pruebas concluyentes de que Ninco Daza no cumplía con los requisitos para el cargo. Montoya destacó que la Universidad Nacional no estaba de acuerdo con aplicar el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, argumentando que los conocimientos de Ninco Daza no eran suficientes para compensar excepcionalmente los requisitos del cargo.

A pesar de lo expuesto por Montoya, el exministro Luna Tapia defendió que Ninco Daza tenía las cualidades necesarias para ejercer el cargo, aunque no cumplía con los requisitos académicos, que incluyen una carrera profesional y un posgrado, homologables con dos años de experiencia en cargos relacionados. César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de Función Pública, argumentó tras un “exhaustivo estudio” de la normativa y del currículo de Ninco Daza, que era procedente la compensación excepcional de los requisitos.

Dolly Montoya fue la única persona en la Comisión Evaluadora de Méritos que votó en contra de su permanencia en el cargo - crédito Infobae

En la votación de la Comisión Evaluadora, dos miembros votaron a favor del nombramiento, mientras que Montoya se opuso firmemente, afirmando que la experiencia y formación de Ninco Daza no eran adecuadas para el cargo. Pese a esta oposición, Luna Tapia y Manrique emitieron un voto favorable para que el presidente de la República compensara de manera excepcional los requisitos y realizara el nombramiento.

Las investigaciones de la Procuraduría revelaron que ambos funcionarios no justificaron adecuadamente los méritos de Ninco Daza y que el examen de su currículo fue erróneo, pues no se demostró una experiencia destacada ni se le reconoció como líder juvenil o estudiantil. La entidad concluyó que los servidores públicos violaron los principios de moralidad e igualdad, cometiendo una falta disciplinaria grave a título de dolo.

En febrero de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró a Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México. Desde su designación, el nombramiento fue criticado, especialmente en cuanto a los méritos considerados y su falta de un título universitario.

La Procuraduría General sancionó a dos exfuncionarios por nombramiento de Moisés Ninco - crédito Colprensa

Las dudas sobre su nombramiento comenzaron en noviembre del año anterior, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su designación como delegado diplomático. El tribunal declaró nulo el decreto No. 0190 del 10 de febrero de 2023, que oficializaba su nombramiento.

A pesar de este fallo y la reciente sanción de la Procuraduría General de la Nación a Arturo Luis Luna Tapia y César Augusto Manrique por las irregularidades en el proceso de nombramiento, Ninco Daza continúa en su puesto como jefe de la misión diplomática en México. Esto se debe a que sus abogados han apelado las decisiones de estas entidades, permitiendo que siga en su cargo mientras se espera una resolución por parte de un tribunal superior.