Dan a conocer lo que no tienen claro ni Petro, ni el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la constituyente

El Gobierno publicó una profusa lista de temas que podrían ser objeto de una constituyente, pero no ha clarificado cuales de estos asuntos pertenecen al área de la ley y cuales al de la Constitución. Por ejemplo, menciona salud, educación, pensiones, reforma rural, los cuales han sido objeto de propuestas de reforma legal y no constitucional.

Lo grave no es que hace unas pocas semanas el ministro Cristo dijera que no se necesitaba asamblea constituyente. Lo lamentable es que no ha logrado explicar por qué ahora sí se necesita. La vaguedad de sus primeras declaraciones no se compagina con la gravedad del asunto que se está manejando.