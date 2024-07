Julián Román explicó por qué pensó en la eutanasia para su papá: “Nunca hablamos de una muerte digna”

Edgardo Román y Julián Román compartieron escenario en varias producciones en televisión y teatro - crédito @julianroman1/Instagram

El actor Julián Román hace parte del elenco de Del otro lado del jardín, una película basada en la novela homónima del escritor colombiano Carlos Framb y que está bajo la dirección de Daniel Posada.

La historia está basada en la experiencia real del escritor, pues aborda temas sensibles como la vida, la muerte y la eutanasia, dado que el protagonista de la película vive un intenso proceso tras planear la muerte asistida de su madre y considerar el suicidio, pero despierta en un hospital enfrentando cargos por homicidio.

Por eso, Julián Román aprovechó una entrevista con el programa Bravíssimo del canal CityTV para explicar su punto de vista sobre una muerte digna y compartir detalles de lo que vivió en los últimos días de vida de su papá, el también actor Edgardo Román.

En la entrevista, Román comenzó por explicar lo que significa la muerte en la cultura colombiana, un tema del que poco se habla, pero que se puede convertir en un anhelo para personas que son diagnosticadas con enfermedades terminales.

“Siempre hablamos de una vida digna, pero nunca hablamos de una muerte digna, precisamente porque la muerte nunca se habla en ningún lado, en las casas no se habla, nadie sabe lo que va a pasar y este miedo a la muerte y a que la vida es realizada por alguien que te la dio y que también te la tiene que quitar, ha sido un concepto que ha generado dolor infinito en muchas personas que tienen enfermedades terminales y no tienen la opción de decir no quiero vivir con esto, con dolores profundos”, comenzó por explicar el actor.

Edgardo Román falleció el 7 de enero de 2022 en Bogotá - crédito Colprensa

En cuanto a la conexión con Del otro lado del jardín, Julián Román confesó que la historia le llegó en el momento en el que estaba pasando lo mismo con su papá, dado que tuvo que acompañarlo por mucho tiempo mientras sufría de fuertes dolores.

“Esta película me llegó en un momento donde mi padre andaba en lo mismo, con unos dolos profundos y tratamos de hacer el procedimiento hablando de qué era lo que teníamos que hacer y fue muy difícil porque toca pasarlo a comités, opinan médicos, opina todo el mundo”, agregó el actor.

Julián Román explicó que en su vivencia personal tuvo que ver como el cáncer generaba fuertes dolores a su padre, dado que, según los médicos, lo único que quedaba era esperar la muerte de Edgardo Román, lo que lo llevó a pensar en la posibilidad de la eutanasia.

Para Julián Román, la muerte se debe hablar y la eutanasia puede ser una manera de muerte digna - crédito @julianroman1/Instagram

“A mi viejo ya le habían dicho que tenía cáncer en los huesos, ya no había nada, simplemente paliativos y un médico te dice que puede ser un año o tres meses y los dolores eran terribles, entonces la angustia era terrible y llega esta película que habla exactamente de eso, ¿hasta dónde la familia y la persona tiene la posibilidad de decir yo quiero una vida digna?, y mi muerte también que sea digna”, explicó Román en la entrevista.

El actor también confesó cuál fue uno de los momentos más complejos que tuvo que vivir junto a su padre que se encontraba en coma, un momento en el que Edgardo Román escuchó todo lo que le decían, incluso, las palabras del sacerdote del hospital.

“Me pasó con mi papá, él estaba en coma, íbamos con mi hermana le hablábamos, iba el cura del hospital y le decía: ‘Edgardo tranquilo, no tienes deudas acá’ y mi viejo despierta de ese coma y lo primero que dice es: ‘Los escuché todo el tiempo’, entonces imagínate la angustia de escuchar todo y que tu cuerpo no responde para decir sí o no”.

Julián Román hace parte de Del otro lado del jardín - crédito HBO

Por último, Román compartió su punto de vista de la película y lo que significó hacerla en un momento tan complejo; como también, la forma en la que puede ayudar a familiares y responsables de una persona diagnosticada con una enfermedad terminal.

“La importancia de esta película es que no tomamos un bando, sino que la gente decida, pero sí exploramos un poco desde el dolor y el sufrimiento de la familia también, porque la familia es la que carga con esos sufrimientos”, concluyó Julián Román.