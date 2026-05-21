Colombia

Vecinos de Yulixa Toloza la recuerdan por su calidez y exigen justicia: “Siempre tenía una sonrisa”

La investigación permitió ubicar a los responsables en diferentes ciudades y sellar dos sedes del centro estético en el que la ciudadana se practicó el procedimiento, mientras familiares y amigos organizaron homenajes

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Ilustración de velatón nocturna en cancha de barrio popular de Bogotá. Gente sostiene velas y pancarta con rostro de Yulixa Toloza y texto "Justicia por Yulixa Toloza".
Vecinos de Yulixa Toloza piden justicia tras su muerte en un centro estético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Yulixa Toloza, de 52 años, murió tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, el 13 de mayo de 2026. El lugar, llamado Beauty Láser, fue intervenido por las autoridades que verificaron que operaba sin los permisos requeridos, por lo que fue sellado de inmediato.

Tras seis días de intensa búsqueda y de incertidumbre por parte de los familiares, el cadáver de la mujer fue hallado en una zona boscosa, en inmediaciones de una carretera que conecta a los municipios de Apulo y Anapoima.

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La duda terminó, pero el dolor persiste entre sus seres queridos, que la recuerdan como una persona cercana a la comunidad, que demostraba amabilidad en su trabajo en un salón de belleza llamado Diamond Salon’s Nails, que se encuentra ubicado en Bosa. Sus compañeros, clientes y vecinos la despidieron con homenajes y no dudaron en exaltar sus cualidades.

La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook
Los responsables de la muerte de la víctima huyeron a Venezuela - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

Una de las clientas de Yulixa Toloza dijo en diálogo con Alerta Bogotá que siempre la va a recordar: “La conocí como una persona correcta. Las veces que fui me pareció una buena persona. En los videos se le notaba que solamente con la mirada, estaba pidiendo que la sacaran”.

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Otro de los habitantes del sector la calificó como una persona emprendedora, que no solo realizaba uñas, sino que vendía productos de belleza y arreglos de flores en las fechas especiales: “Siempre tenía una sonrisa

Mauricio Mahecha, presidente de la junta de acción comunal, dijo al mismo medio que la comunidad busca despedirla y rendirle honras fúnebres en el barrio en el que vivió por varios años.

Hendrik Bareño, hermano de Yulixa Toloza, también se pronunció tras la confirmación del hallazgo y dijo que espera que la justicia actúe: “No se trata de desearles mal a ellos, que paguen lo que tengan que pagar”. Entre tanto, la sobrina de la víctima la recordó por su carisma: “Me llevo de ella su sonrisa, lindísima. Ella no se merecía eso

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Desaparición de Yulixa Toloza

Los registros de las autoridades indican que Toloza ingresó al centro estético en Venecia durante la mañana del miércoles 13 de mayo y que el procedimiento se extendió durante horas, por lo que la amiga que la acompañaba se retiró para traer ropa de cambio y, posteriormente, recibió mensajes en los que le decían que no era necesario ir.

Pasadas las 7:00 p. m., las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que dos hombres la sacaron y la subieron a un vehículo particular, completamente inconsciente.

El caro pasó por un peaje en el norte de la ciudad en la madrugada, cruzó por Boyacá y llegó a Norte de Santander, donde fue ubicado días después en el municipio de Los Patios.

En medio de la búsqueda, las autoridades capturaron en Cúcuta a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado, que eran los encargados de desaparecer el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340.

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

Horas después de la ubicación del cuerpo el 19 de mayo, en Venezuela, fueron localizados otros tres presuntos implicados: Eduardo David Ramos, señalado como la persona que habría realizado la cirugía, además de Edinson José Torres y María Fernanda Delgado, identificada como la dueña del centro estético.

El llamado de la comunidad está dirigido a que los responsables paguen por el brutal acto que acabó con la vida de Yulixa Toloza y que se realice una .

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