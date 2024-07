Reducción de la jornada laboral: así podrá aumentar su sueldo si gana el mínimo

La reducción de la jornada laboral busca, entre otras cosas, que los empleados pasen más tiempo con sus familias - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La aprobación de la Ley 2101 de 2021 establece la reducción de la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas a la semana, a partir del 16 de julio de 2026. Para cumplir con la normativa, el Gobierno nacional anunció que gradualmente irá disminuyendo las horas de trabajo de los colombianos, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.

Desde el 15 de julio de 2024, la jornada laboral experimentará un nuevo recorte de una hora, quedando en 46 horas, proceso que se repetirá en 2025 y 2026, en los que se reducirá la jornada dos horas para alcanzar la meta establecida.

Los ajustes que realizó el Ministerio del Trabajo generaron dudas e incertidumbre entre los trabajadores que creen que verán disminuido su salario. La entidad, encargada de fomentar políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, aseguró que esa medida no se contempla en la ley.

Para las personas que ganan un salario mínimo o más, el sueldo no se verá afectado por la reducción del horario de trabajo. Sino que recibieron más beneficios, ya que si trabajan horas extras están tendrán mayor valor. Las horas extra en el horario diurno recibirán un incremento del 25% sobre la hora ordinaria, alcanzando un valor de $7.065, mientras que las horas extra nocturnas se incrementarán en $9.891.

En ese sentido, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, precisó: “No es perjudicial para aquellos empleadores que quieran acogerse de forma anticipada a la reducción de la jornada máxima propuesta por la norma y se recuerda, que la reducción de jornada no implica una disminución salarial”.

La ley no afecta a las personas que ganen un salario mínimo y “tampoco afecta o modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores con horarios especiales, como la de menores de edad que trabajan con contrato laboral y con permiso del Ministerio de Trabajo”, señaló la cartera.

El cambio de la jornada laboral máxima de los trabajadores responde al interés del Estado colombiano de incrementar el valor de trabajo en el país, además de incluir en su legislatura las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que concluyó que dar descanso y más tiempo libre a los trabajadores tiene un efecto positivo en el cumplimiento de sus funciones.

Lo malo de la reducción de la jornada laboral en Colombia

Aunque la reducción de la jornada laboral fue recibida de buena manera por los colombianos, no todo es positivo. Según el Ministerio de Trabajo, la disminución se aplicará a todos los trabajadores dependientes con contratos laborales en el sector privado, incluidos los empleados del servicio doméstico que trabajen a tiempo completo.

Sin embargo, la cartera señaló que existen excepciones a la regla, ya que esta normativa no tiene efecto en los trabajadores vinculados a instituciones estatales. Por ejemplo, las personas que trabajen en empresas del Estado y cuya relación laboral se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo contarán con la reducción en su jornada.

Otro de los cambios que contempla la sanción de la reducción de la jornada laboral es la eliminación de ciertos beneficios que los empleados solían disfrutar. A partir de 2026, los empleadores no se verán obligados a proporcionar a sus empleados un día de descanso remunerado por motivo del Día de la Familia, un beneficio que se otorgaba desde 2017 cada seis meses. No obstante, los empleadores no estarán obligados a implementar jornadas de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación de manera obligatoria.