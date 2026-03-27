“Derrotaré a Paloma Valencia”: Abelardo de la Espriella cierra la puerta a alianzas antes de elecciones

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Abelardo de la Espriella descartó una alianza con Paloma Valencia antes de la primera vuelta presidencial, según información obtenida por Revista Semana, en medio de la disputa en la derecha.

El candidato aseguró que competirá directamente en las urnas y afirmó que derrotará a Valencia para avanzar a una eventual segunda vuelta contra Iván Cepeda.

La decisión marca distancia frente a propuestas de unidad en el sector y redefine el panorama electoral previo a los comicios del 31 de mayo.

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Sin alianzas y con apuesta propia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dejó claro que no contempla una alianza con Paloma Valencia antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pese a que esa posibilidad había sido planteada en el debate público.

De acuerdo con sus declaraciones, la posibilidad de una unión no es viable desde el punto de vista jurídico, debido a que Valencia, tras haber participado en una consulta, estaría obligada a llegar hasta la primera vuelta electoral.

“Es un imposible jurídico que Paloma haga eso a favor mío porque ella, por haber ido a la consulta, está obligada por la ley a llegar a primera vuelta y yo voy a primera vuelta”, expresó De la Espriella.

El candidato insistió en que su decisión es mantenerse en la contienda sin acuerdos previos, en un escenario donde cada aspirante medirá su fuerza directamente en las urnas.

Además, subrayó que su enfoque principal está en el candidato del Pacto Histórico, a quien considera su verdadero rival político en la contienda presidencial.

Escenario electoral y tensiones en la derecha

En ese contexto, De la Espriella planteó un panorama en el que superaría a Paloma Valencia en la primera vuelta para enfrentarse posteriormente a Iván Cepeda en una eventual segunda ronda.

“Lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en primera vuelta. Yo voy a ir a primera vuelta, derrotaré a Paloma Valencia e iré a segunda vuelta con Cepeda. Hay que dejar el drama; esa es la democracia”, afirmó.

El candidato también buscó bajar el tono de confrontación interna al señalar que Valencia no es su enemiga, sino una competidora dentro del mismo espectro político.

En paralelo, el expresidente Álvaro Uribe había planteado la necesidad de mantener un ambiente de respeto entre ambas candidaturas, sugiriendo que una eventual unión podría darse más adelante, siempre que se construya sobre bases de diálogo.

“Hay unos que apoyan a Abelardo y otros apoyamos a Paloma; debemos crear un ambiente de respeto para los dos candidatos y entre los seguidores. Si se quiere una unión para más adelante, debe haber raíces a través del respeto”, expresó Uribe Vélez.

El abogado también reiteró su cercanía con sectores del Centro Democrático, señalando afinidades políticas con ese partido y con figuras como María Fernanda Cabal, a quien mencionó como un respaldo potencial en la contienda.

Mientras tanto, el escenario electoral sigue en evolución, con movimientos en las encuestas y tensiones dentro de la derecha sobre la conveniencia de una candidatura unificada frente a otros sectores políticos.

La decisión de De la Espriella de descartar alianzas en esta etapa redefine el mapa político previo a la primera vuelta y deja abierta la discusión sobre posibles acuerdos en fases posteriores del proceso electoral.