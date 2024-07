Camilo Echeverry está en el ojo del huracán por supuesta infidelidad a Evaluna Montaner

Camilo Echeverry, esta envuelto en una polemica a causa de unas declaraciones que dio sobre la esposa de uno de sus cuñados - crédito @camilo/Instagram

El artista paisa Camilo Echeverry se robó el corazón de todos los colombianos durante su participación en el programa Factor X, competencia que ganó y lo lanzó al estrellato. Hoy en día, su pasión por la música lo llevó a componer éxitos de talla mundial como Tutu, Manos de Tijera, Bebe, entre otros.

A pesar de su buen momento en la industria musical, el intérprete de 30 años fue duramente criticado por miles de sus seguidores por una supuesta infidelidad a su esposa Evaluna Montaner, hija del aclamado cantante argentino Ricardo Montaner.

La polémica se originó en medio de las grabaciones del pódcast Pensándolo bien, pensábamos mal en el que habló sobre las primeras impresiones que tuvo de Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner. Durante el programa, Camilo contó cómo se conoció con Roitman.

Ella es Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner - crédito @stefroitman/Instagram

En sus declaraciones, el intérprete de Vida de rico mencionó que su primer encuentro fue en el Circo del Sol de Messi en Barcelona. Igualmente, dijo que cuando la vio la juzgó por su atractivo físico. “Yo te juzgué por guapa y te voy a decir por qué. Te conocí en el lanzamiento del Circo del Sol de Messi, en Barcelona. Yo estaba ahí y de repente aparece esta chica muy guapa, pero yo no tenía mucho contexto ni nada”, dijo.

Ella se acercó y me saludó buena onda, entonces yo pensé: ‘Es muy guapa y debe ser una mamera de persona’, porque uno a veces tiene esos prejuicios con las mujeres muy guapas, que son como creídas o se piensa que entre más guapa, menos interesante”, agregó.

Camilo y Mau y Ricky se consideran hermanos y familia - crédito EFE/Hecho a Mano

Las palabras del cantante llamaron la atención de los oyentes que notaron un tono coqueto al referirse a la actriz argentina. Igualmente, quedaron impactados con la cantidad de veces en las que se refirió a su belleza, lo que generó polémica en las redes sociales, pues no es la primera vez que relacionan a Camilo con Roitman.

Los internautas no perdonaron las declaraciones de Camilo y recordaron un video en el que el esposo Ricky Montaner se mostró incómodo por varios comentarios que hizo el cantante colombiano sobre su entonces novia. “Podríamos estar tú y yo, con las piernas abiertas, viendo un mapa y decidiendo adónde ir”. Ante la situación, Montaner rápidamente hizo un gesto a su pareja para que cerrara las piernas, lo que muchos usuarios consideraron como una señal de enojo.

¿Se divorciará Camilo de Evaluna Montaner?

Camilo y Evaluna estan más enamorados que nunca - crédito Mega/The Grosby Group

A pesar de las críticas por sus declaraciones en el pódcast, Camilo y Evaluna siguen siendo una de las parejas más queridas de la industria musical latinoamericana. Además, ellos no dudan en demostrar el amor que sienten el uno por el otro en redes sociales.

La pareja se encuentra a la espera de su segundo hijo, Amaranto, a quien ya le hicieron una baby shower. “Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, expresó la artista venezolana.

Evaluna explicó con emoción lo que significó para ella esta celebración. “Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mira esta belleza, dice ‘blessing Amaranto’, hay juguito, hay comidita rica”, dijo

La ceremonia incluyó actividades simbólicas como la escritura de virtudes deseadas para Amaranto y su hermana mayor, Índigo, en tiras de papel que luego fueron atadas a un árbol. Evaluna comentó que estas virtudes serán su foco durante el parto, que se realizará en su casa con la asistencia de una partera.