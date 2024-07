Érika Zapata no pudo contener su emoción por particular detalle que recibió: “Me alegró mucho la noche”

Érika Zapata recibió detalle hecho a pulso - crédito @Erika_zava/Instagram

La corresponsal en Medellín de Noticias Caracol Érika Zapatan se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a sus informes especiales para distintos espacios informativos, a los que le agrega dichos y ocurrencias propias de la región antioqueña.

Sus seguidores no desaprovechan ningún momento para dedicarle elogios y piropos a la paisa de 27 años, que normalmente está en el lugar de la noticia contando lo que ocurre en la capital antioqueña.

Precisamente, fue durante las grabaciones de su reportaje para el Ojo de la noche de Noticias Caracol, en el que Zapata recibió un particular detalle que demostraba el trabajo ‘a pulso’ de su remitente.

Erika Zapata no ocultó su emoción al recibir el obsequio de una seguidora - crédito @erika_zava/Instagram

El emocionante momento fue compartido por la periodista, a través de su cuenta personal de Instagram, donde reconoció que era un obsequio que no se esperaba. “Miren qué alegría, estoy aquí con Alejandra que tan hermosa me regaló este obsequio. No me lo esperaba, en el día de hoy que estamos haciendo el Ojo de la noche, haciendo un reportaje muy bonito. Ella lo hizo con mucho cariño”, afirmó la comunicadora.

Se trata de un retrato de Zapata, en el que figuran los detalles y accesorios que hicieron de la pieza un recuerdo digno de conservar. A propósito, la autora de la obra artística, que se hace llamar en la mencionada red social como La florecidanina, dio las razones por las que decidió hacerle el honor a la periodista.

“Siento que ella nos representa a todo este país, que es auténtica y que conecta con muchas personas a través de la palabra. Entonces yo la hice coronada, con unas florecitas que se llaman boca de dragón, que son unas florecitas que conectan mucho con su esencia, con el punto de energía de la garganta, entonces, siento que ella tiene ese don de la palabra, y no se les olvide que la palabra crea, que la palabra sana, y que es nuestra responsabilidad manejarla con sabiduría, con sensatez y, sobre todo, con mucho amor (sic)”, afirmó la artista.

Erika Zapata constantemente recibe detalles creativos de sus seguidores - crédito @ericayasmin4/X

Por su parte, la reportera paisa aseguró que el obsequio hace parte de los detalles que exhibirá en su casa: “Quedé contentísima con este retrato tan lindo, lo voy a poner allá en la casa, Alejandra me lo hizo, no me lo esperaba. De verdad que me alegró mucho la noche, miren qué belleza, qué hermosura”.

En efecto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, elogiando el talento de la artista y los obsequios que constantemente recibe la comunicadora: “Genial que puedas recibir homenajes por ser quien eres y súper que puedas disfrutarlos”; “Bonito obsequio tanto para ella, y que obra para la que lo pintó, excelente”; Eres la mejooor”; “Que hermoso detalle disfrútalo, felicidades”; “Mucha belleza ella y la obra de Alejandra (sic)”, fueron algunas reacciones a la publicación.

Érika Zapata habló de los procedimientos estéticos que se ha realizado

Érika Zapata ha experimentado un cambio notable en su apariencia que ha captado la atención de sus seguidores. A medida que su presencia en el reconocido noticiero se consolida, sus seguidores notan diferentes modificaciones en su estilo y físico.

Ante los rumores sobre posibles intervenciones estéticas, Zapata ha negado categóricamente haber pasado por el quirófano. En una publicación en redes sociales, acompañada de fotografías comparativas de su “antes” y “después”, la periodista aclaró: “No es ninguna cirugía. Es amor propio y buena alimentación”.

Érika Zapata le dio el crédito a su cambio físico, al autocuidado y amor propio - crédito @ericayasmin4/X

Al respecto, varias personas reaccionaron a su declaración, entre ellas, una usuaria llamada Elisa, que comentó en tono sarcástico: “No es una cirugía. Son como 15″, a lo que Érika respondió manteniendo su postura: “Ninguna compañera. No digo mentiras”. Zapata compartió detalles de su régimen de cuidado personal, mencionando: “Cremas en la cara, cuidado en el pelo y buena alimentación”.

A pesar de que la periodista insiste en la ausencia de procedimientos invasivos, su cambio en la apariencia es evidente en comparación con sus inicios en el noticiero. No obstante, Zapata ha reconocido haberse realizado tratamientos estéticos, como un diseño de sonrisa después de un accidente en su infancia, y un tratamiento facial para eliminar manchas causadas por la exposición al sol debido a sus largas jornadas de trabajo.