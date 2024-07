Más de 100.000 piezas arqueológicas fueron descubiertas en plena avenida Caracas en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el ICANH lideraron un proyecto que tomó tres años y medio para rescatar valiosas piezas mientras ampliaban la Avenida Caracas hacia el sur - crédito @idubogota / X

Un equipo de arqueólogos ha concluido un extenso trabajo de rescate arqueológico en el proyecto Extensión Caracas Sur, en la zona de La Ladrillera, en Usme, tras casi tres años y medio de labor.

Con un equipo compuesto por cuatro arqueólogos principales y más de veinte ayudantes, la intervención permitió la identificación de más de cien mil piezas arqueológicas que actualmente están siendo analizadas en laboratorio.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció que el rescate de las piezas, halladas en el sector de La Ladrillera en Usme, incluye restos óseos humanos y de fauna, material cerámico, lítico y metálico, los cuales están siendo actualmente analizados y clasificados en laboratorio.

Según el IDU, las excavaciones comenzaron en febrero de 2021, y una vez identificado el material, se procedió a suspender las obras en ese sector y a acordonar el área, siguiendo la metodología aprobada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

Los expertos concluyeron una intervención arqueológica extensa en La Ladrillera, descubriendo importantes materiales prehispánicos ahora siendo analizados para determinar su época exacta - crédito Idu

Durante la excavación, se realizaron pozos de sondeo que confirmaron la presencia de material arqueológico. En consecuencia, se inició una ampliación de las áreas de corte. Aunque al principio el hallazgo no impactó las obras, la necesidad de métodos manuales de excavación causó algunos retrasos. A medida que se liberaban áreas, el consorcio de construcción pudo avanzar en la construcción de ciertas secciones.

El material rescatado ha sido transportado a un laboratorio para su limpieza y registro, buscando evitar su deterioro. Esta fase de análisis y clasificación durará más de un año debido a la cantidad de piezas. Solo al final de este proceso se podrá determinar la época exacta de los artefactos, que preliminarmente se consideran de origen prehispánico. Parte del inventario encontrado podría descartarse tras la clasificación final.

Este proyecto de rescate arqueológico muestra la importancia de la colaboración entre entidades como el IDU y el ICANH y destaca cómo las obras de infraestructura pueden desencadenar descubrimientos históricos significativos. La extensión de la Avenida Caracas hacia el sur se ajustó para proteger el patrimonio cultural encontrado en Usme.

El descubrimiento inesperado de material arqueológico en febrero de 2021 requirió la suspensión de las obras y la realización de pozos adicionales para confirmar su relevancia - crédito captura de pantalla X

as actividades comenzaron en febrero de 2021, después de que una prospección inicial realizada durante la pandemia de COVID-19 en marzo y abril de 2020, no arrojara resultados positivos. Sin embargo, un monitoreo de rutina en febrero de 2021 reveló fragmentos óseos y cerámicos a tres metros de profundidad que no habían sido detectados anteriormente.

Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se procedió a suspender las excavaciones de obra, acordonar el área y realizar pozos de sondeo adicionales que confirmaron la presencia de material arqueológico.

El hallazgo, inicialmente considerado de poca repercusión, se convirtió en una operación más extensa que requirió de intervenciones manuales, afectando parcialmente el avance de la construcción en las calzadas y espacios públicos del área. A medida que avanzaba el rescate arqueológico y se liberaban áreas, el consorcio pudo continuar con la construcción en otras partes.

Todo el material rescatado fue trasladado al laboratorio para su limpieza y registro, actividades que buscan evitar su deterioro. La clasificación y análisis de las piezas, prevista para tomar más de un año, determinará la época exacta a la que pertenece el hallazgo, que actualmente se presume prehispánico. Parte del material puede ser descartado durante este proceso, lo que podría modificar el número de elementos del inventario.

Bogotá opta por polisombras transparentes en obras públicas para mejorar la seguridad

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha empezado a implementar un proyecto para reemplazar las tradicionales polisombras opacas en las obras públicas de Bogotá con coberturas más transparentes. Esta medida responde a las inquietudes de los ciudadanos sobre la seguridad y la visibilidad en zonas de construcción, informó Orlando Molano, director del IDU, durante una entrevista con Noticias Caracol.

Aunque operan de manera individual, los delincuentes son custodiados por su banda a lo lejos - crédito @colombiaoscura / Instagram

Las nuevas polisombras, diseñadas para permitir una mayor visibilidad en los espacios urbanos, están siendo instaladas en diferentes puntos de la ciudad como parte de un plan integral de seguridad vial. Molano explicó que el proyecto se desplegará progresivamente en los 76 proyectos actuales, comenzando por las obras nuevas. En total, se planea cubrir 480 frentes de trabajo con estas telas translúcidas.

La decisión de reemplazar las polisombras se produjo tras un aumento en las preocupaciones de los ciudadanos sobre la delincuencia oculta detrás de las coberturas opacas. “Da mucha inseguridad porque a veces uno sale muy temprano y entonces no sabe qué puede estar por ahí o si alguien me sale de sorpresa,” comentó un entrevistado en el noticiero de Noticias Caracol.