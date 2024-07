Mexicano se hizo viral en redes sociales al buscar novia colombiana: dio a conocer requisito para las candidatas

El personaje pidió que específicamente se tratara de una mujer nacida en Medellín - crédito @queboletanews/Instagram

Han sido diversas las curiosidades que se presencian a las afueras de los estadios donde se desarrolla la Copa América 2024, en los Estados Unidos. Los colombianos se han armado de toda la artillería amarilla para apoyar al seleccionado cafetero con miras a quedarse con el trofeo y el reconocimiento de todo un continente como el mejor en el balompié.

Aunque en territorio americano se suele acudir a la famosa Kiss Cam para promover a las parejas que se encuentran a las afueras de las tribunas, este hecho se trasladó a las afueras de los escenarios deportivos. En esta oportunidad, el protagonista fue un joven mexicano que estaba ubicado con un cartel en el que hizo referencia a querer buscar pareja de tierras cafeteras.

Sin embargo, llamó la atención que tenía una particularidad en su solicitud y es que la mujer que se ganara su corazón debía ser paisa. Al percatarse de la situación, la persona que allí cubría el evento le pregunta al hombre –que dice ser técnico en reparación de armamento– si estaba buscando novia colombiana, a lo que responde “sí, específicamente de Medellín”.

En medio de la multitud, se escucharon algunos asistentes preguntar los motivos por los que tiene que ser de la capital antioqueña, a lo que nuevamente respondió: “Por el acento”, mientras de fondo una mujer le dijo que por qué no una bogotana, a lo que respondió: “Me encanta el acento, porque son cariñosas”.

De otra parte, una mujer que estaba entre las curiosas que escuchaban los motivos del mexicano para enamorarse de una colombiana, preguntó que cuánto estaría dispuesto a darle al mes a la afortunada. “Yo me puedo apuntar”, agregó. Sin embargo, este enamoradizo mexicano le dijo que no pasaba el filtro, pues tiene que ser de Medellín y no de Cali, de donde es oriunda la joven.

Los comentarios no tardaron en aparecer en la publicación. Algunos recordaron lo ocurrido con la DJ Valentina Trespalacios y su homicida, John Poulos, al advertir que podría ocurrir una situación similar. “Las paisas, no nos llames, nosotros te llamamos”; “en nombre de las bogotanas apoyamos al hombre y dejamos tan noble y arriesgada misión al equipo de paisas”; “qué tienen esas mujeres, además del acento”, entre otros.

Estadounidense murió en extrañas condiciones en Medellín

Mientras que fuera del país los mexicanos buscan una novia colombiana –de Medellín–, en la Ciudad de la Eterna Primavera se conoció recientemente un hecho que es materia de investigación. Un ciudadano de nacionalidad estadounidense murió en extrañas circunstancias en un hotel de la capital antioqueña, en un caso que puso en alerta a las autoridades.

El hallazgo de Clifford Allan Wilke, un ciudadano estadounidense de 66 años, en la habitación 1706 del hotel Dann Carlton en El Poblado, Medellín, generó inquietud y una serie de investigaciones. Desde su ingreso al país el 19 de febrero de este año, según registros migratorios, Wilke aparentemente tenía planes indeterminados en Medellín.

Wilke había llegado al establecimiento a las 8:59 de la noche del jueves 27 de junio y tenía reservada solo una noche de hospedaje. Sin embargo, al no responder en el momento del check-out, el personal del hotel optó por verificar su situación a las 4:39 p. m. del viernes, encontrándolo sin vida sobre la cama, desnudo y sin signos vitales.

El cuerpo de Wilke no presentaba signos aparentes de violencia, y los trabajadores del Dann Carlton aseguraron que nadie más ingresó a la habitación durante su estancia. Ante esta situación, contactaron de inmediato a la Policía, y agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana hicieron la inspección judicial pertinente.