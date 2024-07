Huracán Beryl es solo el principio, en el Caribe colombiano refuerzan la seguridad con más de 300 guardacostas

Según comunicado conjunto, Beryl ha intensificado sus vientos máximos y se espera que afecte condiciones marítimas y atmosféricas en el norte de Colombia, especialmente cerca de La Guajira - crédito nhc / página web

El Comando de Guardacostas del Caribe colombiano, con estaciones en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se encarga de una vigilancia constante a lo largo de la costa norte del país, preparado para responder a cualquier emergencia que pueda surgir debido al huracán Beryl.

El capitán del puerto de Barranquilla, Jesús Zambrano, enfatizó que este ciclón no impactará directamente a la región Caribe. Es por ello que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) de Desastres aconseja a las áreas en alerta “permanecer vigilantes ante posibles variaciones en la altura de las olas significativas en la cuenca de Colombia, especialmente en La Guajira y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”

Asimismo, es crucial “mantener activos los protocolos y planes de contingencia”, ya que podrían cambiar las condiciones oceánicas y meteorológicas. De igual forma, para reforzar la seguridad se ha habilitado alrededor de 300 guardacostas en unas 20 lanchas continuarán patrullando en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar para manejar cualquier posible incidente”.

Zambrano también indicó que, “se prevé que este huracán pueda generar vientos de hasta 260 kilómetros por hora. Actualmente, se mueve a una velocidad de 35 kilómetros por hora, produciendo olas de hasta 3,4 metros de altura”.

Alerta naranja en el Mar Caribe por cuenta de los fuertes vientos en Cartagena y Barranquilla - crédito Ungrd

El capitán Zambrano afirmó que actualmente no existen restricciones en las costas de Barranquilla y el Atlántico. No obstante, señaló que podría haber algunas repercusiones en los principales balnearios turísticos del departamento. “Esas personas que tienen casetas en las partes más desprotegidas, como por ejemplo Salgar u otras zonas de Puerto Colombia donde no hay una defensa natural, podrían sentir un incremento del oleaje u oleaje de fondo, pero nada más allá de eso”, enfatizó el capitán.

En los balnearios de Puerto Colombia (Atlántico) se han desplegado numerosos salvavidas y expertos en primeros auxilios para estar preparados ante cualquier emergencia en las playas. Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia afirmó: “Hemos implementado un plan de contingencia a través de nuestros cuerpos de socorro, como salvavidas, e igualmente tenemos recomendaciones para las embarcaciones menores, según las directrices que nos emiten la Dimar y el Ideam”.

Beryl es el primer huracán de la temporada 2024 en el Atlántico, la cual se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. Se prevé que Beryl mantendrá su fuerza mientras avanza por el Caribe. Los especialistas destacan que es raro que un huracán tan fuerte se desarrolle tan temprano en la temporada.

“Solo se han registrado cinco huracanes importantes (Categoría 3+) en el Atlántico antes de la primera semana de julio”, escribió en X el experto Michael Lowry.

El huracán Beryl causó la muerte de al menos cuatro personas: tres en Granada y una en San Vicente y las Granadinas - crédito EFE

Hasta ahora, el huracán Beryl causó la muerte de al menos cuatro personas: tres en Granada y una en San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, las autoridades advierten que podría haber más víctimas en estas islas y en otras como Cariobacú, donde tocó tierra el lunes 1 de julio como un huracán de categoría 4.

Es importante acotar que, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se prevé que la temporada de huracanes en el Atlántico en 2024 será significativamente superior al promedio habitual. Los pronósticos indican la posibilidad de hasta 13 huracanes en total.

La Noaa subrayó la importancia de la preparación y la vigilancia constante durante estos meses - crédito Alonso Cupul/EFE

De estos 13, se estima que al menos 7 podrían alcanzar categorías mayores, lo que implica que podrían llegar a ser huracanes de categoría 3, 4 o incluso 5, con vientos extremadamente fuertes y el potencial de causar daños considerables. La Noaa subrayó la importancia de la preparación y la vigilancia constante durante estos meses críticos para minimizar los riesgos y proteger tanto vidas humanas como bienes materiales.