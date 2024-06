Yina Calderón felicitó a Aida Victoria Merlano por decisión de terminar con Westcol: “Me le quito el sombrero”

La empresaria no dudó en felicitar a Merlano Manzaneda por la decisión que tomó - crédito @enlamovidacol/Instagram

Yina Calderón se ha caracterizado por expresar su punto de vista sobre los temas que rondan a los creadores de contenido, como es el caso de Aida Victoria Merlano y la ruptura con Westcol. Aunque inicialmente la empresaria huilense ya había dado un corto, pero contundente mensaje al respecto, en esta oportunidad su aparición va en apoyo a la barranquillera.

Para entrar en contexto, en la noche del 26 de junio se conoció un video en el que aparece Westcol dando explicaciones a sus seguidores, sobre lo que ocurrió en una discoteca con una mujer que le escribió por privado y pidió que la invitara al espacio en el que él se encontraba. Aida Victoria se percató, encaró a su entonces pareja, pero horas más tarde confirmó que daba por terminada su relación con el streamer.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón compartió su opinión respecto a lo ocurrido en la relación de Merlano y Westcol - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Calderón ahora emitió un pronunciamiento en sus redes sociales en el que felicitó a Merlano Manzaneda por la decisión que tomó al separarse del paisa. Aunque la influenciadora barranquillera no es de su agrado, la huilense aseguró que el hecho de que Westcol permitiera que una mujer tuviera tanta cercanía con él, lo dejaba muy mal parado.

“Si es verdad que Aida va a dejar a Westcol o ya lo dejó, pues me le quito el sombrero, porque así deberíamos hacer todas. No normalicemos la infidelidad, chicas. Un hombre con novia puede ser que el cachetón no se haya besado con la vieja, ni nada, pero ¿qué hace un man con novia escribiéndole al directo de una vieja? ¿Qué hace un man con novia metiendo a una vieja a su palco viejas que ni conoce?”, puntualizó la empresaria.

Yina Calderón criticó a Westcol por haber cometido errores en la relación que sostenía con Aida Victoria Merlano - crédito @yinacalderonoficial @westcol/Instagram

Este no fue el único mensaje que dejó Calderón en sus InstaStories, ya que aprovechó la oportunidad para dejar una reflexión a esas mujeres que siguen permitiendo este tipo de acciones entre sus parejas.

“Nosotras nos tenemos que dar el valor. Si usted perdona la primera, aténgase a la segunda, aténgase a la tercera, aténgase a la cuarta. Así que ni charlitas, así me digan que soy una tóxica, pero eso no se normaliza”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos internautas felicitaron la actitud de Yina, aunque criticaron el hecho de estar involucrándose en temas de los cuales no debería opinar. Esto, teniendo en cuenta que su vida amorosa tampoco ha sido ejemplar.

Yina Calderón felicitó a Aida Victoria Merlano por la decisión que tomó de alejarse de Westcol - crédito @yinacalderonoficial @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria se había cansado de los ataques de Yina Calderón

Después de la respuesta que entregó la huilense a la invitación de la barranquillera y haber propiciado nuevos ataques en contra de su relación, bastaron poco menos de 24 horas para que la hija de la excongresista Aída Merlano se despachara en contra de la empresaria de fajas, a través de un contundente video en el que aseguró que “suficiente guerra he tenido yo en mi vida, como para seguir con las armas arriba; si tú quieres pelear, pelea sola”.

Pero esto no fue lo único que dijo Merlano Manzaneda, por lo que agregó algo más a su discurso. La joven aseguró que aunque en redes sociales suele mostrarse como una persona a la que no le afectan las críticas, el tema con Calderón ha pasado a ser irritante. Afirmó, además, que con el tiempo ha aprendido que por encima de cualquier circunstancia ha preferido trabajar sobre su paz mental más que sobre su ego, por lo que no ve problema en sentarse a conversar con la empresaria.

“Hay gente que eso lo interpreta como hipocresía, de pronto porque así vibran en la vida. A mí no me interesa ser hipócrita con alguien y más cuando no tiene absolutamente nada para ofrecerme que yo no pueda conseguir por mi propia cuenta”, expresó Merlano.