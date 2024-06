Turismo sexual no da tregua, se viraliza ciudadano estadounidense que asume como prostituta a una mujer que estaba viendo el partido de la selección en la calle, “Estás equivocado, hacia el parque están las chicas”

Una escena capturada en video en Medellín ha causado una ola de comentarios en redes sociales, mostrando el encuentro entre una ciudadana y un turista estadounidense durante el partido - crédito Colprensa

El partido entre las selecciones de Colombia y Paraguay en la fase de grupos de la Copa América 2024, concluyó con un marcador de 2-1 a favor del equipo colombiano.

La victoria fue ampliamente celebrada por los aficionados colombianos, quienes disfrutaron del encuentro a través de diversas plataformas, principalmente en bares y cantinas alrededor del país.

En la ciudad de Medellín, una escena llamó la atención de las redes sociales y provocó una ola de comentarios. Una ciudadana antioqueña registró en video su experiencia viendo el partido sola, acompañada de un coctel verde, en una mesa ubicada en la calle frente a un bar. El video mostró cómo un hombre, con un marcado acento extranjero, se le acercó preguntando si estaba disponible.

El intercambio entre la mujer y el hombre, aparentemente un turista estadounidense, fue motivo de controversia. En el video, el hombre se acercó diciendo en un español arrastrado: “Perdón, señorita, ¿Estás disponible?” La mujer, confundida, le hizo una pregunta para entender mejor: “¿Usted no trabaja aquí?”. El turista respondió: “Servicio”, a lo que la mujer, ya comprendiendo sus intenciones, le indicó: “No, no, no. Hacia atrás, hacia el parque, están las chicas”. Apenado, el hombre se disculpó en inglés y le deseó un buen día antes de alejarse.

Aunque la mujer toma su situación con gracia, en redes sociales resaltaron que es un fenómeno que responde a la concepción de Colombia para los extranjeros - Crédito: @OutOfContextCol

Este hecho provocó múltiples comentarios de usuarios en redes sociales, rechazando el momento registrado en video, culpando a la mujer y hasta afirmando que lo ocurrido era “más falso que una moneda de cuero”.

“Más falso que una moneda de cuero. Se le siente el acento colombiano al ‘gringo’”, “No bebé, a mí me invitas a más cosas me pagas, mis deudas, gustos y demás y ahí si (…) pero el fin es el mismo jajaja bebé”, “Bebe??? Nooo mk yo si lo mando es a comer”, “Un desconocido le hace semejante pregunta. La otra encima le responde “bebé” y todavía pregunta que por qué le pasan estas cosas...”, “Nos tocaría mirar la pinta de la niña, para decirle por qué le pasan esas cosas, y el acento extranjero es una mezcla entre chino, americano y boyaco”, “Si fuera un nacional, sería más o menos así: que le pasa hp desubicado, vaya y le dice a su madrecita que le haga su servicio. Malparido que se cree. A, pero como es un extranjero europeos con ellos son tiernas Definitivamente unas tortas con los monos”, son solo algunos de los comentarios.

Preocupación por el comportamiento de turistas extranjeros en Medellín

Las redes sociales, en particular TikTok, se han convertido en el espacio donde los habitantes de Medellín expresan su inquietud por el comportamiento de algunos turistas extranjeros. Desde marzo, se han registrado múltiples denuncias sobre prácticas de explotación sexual infantil, especialmente involucrando a viajeros internacionales.

En uno de los casos recientes más alarmantes, las autoridades detuvieron a un ciudadano estadounidense que se encontraba con dos menores en un hotel de lujo.

Algunos habitantes de la capital antioqueña han afirmado que incluso, son "malos turistas" - crédito Colprensa

Los problemas asociados al incremento del turismo en esta ciudad no se limitan a la explotación sexual. Los habitantes locales también han manifestado molestia por el alza en los precios de vivienda, exacerbado por turistas que pagan arriendos exorbitantes. Un usuario de TikTok mencionó que vio un anuncio en el que se ofrecía una habitación por cerca de tres millones de pesos, una cantidad significativamente superior al salario mínimo en Colombia.

La actitud de algunos turistas, que exigen ser atendidos en inglés y muestran prepotencia, ha contribuido a la tensión. En el parque Lleras y en Provenza, zonas populares entre los visitantes, estas situaciones son comunes y alteran la cotidianeidad de los residentes. Un usuario de esta red social comentó que “si quieren vivir aquí, lo primero que deben hacer es aprender español”.

La economía de Medellín ha mostrado una notable recuperación gracias al turismo, después de los difíciles años marcados por la violencia de Pablo Escobar y el narcotráfico. Aunque este renacer ha traído nuevas oportunidades de empleo y mejoras en la infraestructura local, también ha resultado en un aumento del costo de vida. Algunos residentes sienten que los beneficios no se distribuyen equitativamente y que los salarios locales no pueden competir con los de los extranjeros que cobran en dólares.

@Kaidmd2 se quejó de la cantidad de extranjeros en la ciudad de Medellín - crédito @Kaidmd2/TikTok

Las plataformas digitales permiten a los ciudadanos de Medellín expresar sus frustraciones y pedir un comportamiento más respetuoso de los turistas. Aunque reconocen que no todos actúan de manera inapropiada, los casos negativos son los que más se destacan, generando una percepción generalizada de malestar.

Los desafíos que enfrenta Medellín son claros: gestionar un turismo creciente de una manera que sea beneficiosa para todos, evitando problemas sociales y preservando la convivencia entre locales y visitantes. La interacción debe basarse en el respeto mutuo y un entendimiento cultural para garantizar un ambiente armonioso.

La ciudad sigue siendo un destino atractivo por su clima, su innovación y su rica cultura, pero necesita encontrar un equilibrio para que el turismo no se convierta en una fuente de conflictos.