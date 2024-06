Petro reiteró que en cuatro años no se logrará el cambio: “No estoy diciendo que yo sea el próximo presidente”

Gustavo Petro insistió en que Colombia no puede regresar a la sangre y a los "jóvenes fusilados" - crédito Nadja Wohlleben/Reuters

En el lanzamiento del programa Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS) de Prosperidad Social, llevado a cabo el 28 de junio de 2024 en Soacha (Cundinamarca), el presidente Gustavo Petro se refirió, nuevamente, a la necesidad de más tiempo para poder avanzar en el “cambio” que prometió desde su campaña de Gobierno.

“[El cambio] no se hace en cuatro años, tenemos que derribar hasta las oposiciones internas de una burocracia que durante todo este siglo ha crecido bajo los mandatos y el designio de gobiernos autoritarios. Por eso, se necesita más”, precisó el jefe de Estado en el evento público.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, insistió en que no tiene planeado permanecer en el cargo que hoy ostenta por más de los cuatro años reglamentarios para cada mandatario. “No estoy diciendo que yo sea el próximo presidente”, aseveró, indicando que eso no puede implicar un retroceso en Colombia. “No nos podemos devolver al pasado, a la sangre, a los jóvenes fusilados (ejecuciones extrajudiciales), al tratamiento como criminales del pueblo, a la tiranía”, sostuvo.

Gustavo Petro aseguró que debe derribar oposiciones internas - crédito Juan Diego Cano / Presidencia

En ese sentido, insistió en que en los próximos años, los nuevos gobiernos deberían profundizar las reformas sociales y enfocarse en una transformación del presupuesto que sea útil para las economías populares del país.

El progresismo, según el presidente de la República, sería la respuesta para resolver las mayores problemáticas de la sociedad colombiana, que surgen de la desigualdad. En el listado de dificultades que afrontan los habitantes incluyó la pobreza, el narcotráfico, la violencia, la prostitución y la enfermedad.

Asimismo, se refirió al “poder constituyente”, que ha generado múltiples cuestionamientos por parte de políticos de oposición y de la opinión pública, al considerar que podría tratarse de una búsqueda por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que le permitiera revivir la figura de reelección presidencial. Desde algunos sectores han advertido entonces que el primer mandatario estaría interesado en perpetuarse en su cargo haciendo cambios en la Constitución Política.

Gustavo Petro lanzó programa de Puntos de Abastecimiento Solidario en Soacha, Cundinamarca - crédito Presidencia/Flickr

No obstante, explicó que ese no es su objetivo cuando hace mención del “poder constituyente”. Pues, desde su perspectiva, se trata de la capacidad que tiene la población para tomar decisiones con respecto a “sus asuntos”. Afirmó que dicha capacidad puede expresarse en diferentes mecanismos de participación ciudadana como los referendos o los cabildos. “Yo no soy un adicto al poder, como otros sí lo fueron”, añadió el jefe de Estado.

¿Qué son los Puntos de Abastecimiento Solidario?

Los PAS que el Gobierno Petro lanzó buscan contribuir al fortalecimiento de las economías populares en Colombia y, en esa medida, brindar garantías a la ciudadanía para que pueda acceder a los alimentos que necesita para el diario vivir. Por eso, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, informó que se tiene planeada una inversión de medio billón de pesos para construir más de 100 puntos en diferentes municipios del territorio nacional.

En los Puntos de Abastecimiento Solidario se distribuirá bienestarina y habrá comedores y zonas comerciales disponibles - crédito Prosperidad Social

“El hambre no da espera y el programa Puntos de Abastecimiento Solidario, es una iniciativa del presidente Gustavo Petro, a través de Prosperidad Social, que se convierte en un hito en la construcción de infraestructura social. En los anteriores cinco años, la entidad financió cinco plazas de mercado, y en los próximos ocho meses, con este programa, construiremos 150 centros de abastecimiento y acopio para beneficiar a las comunidades con más hambre en el país”, explicó el director de la entidad.

Asimismo, indicó que se destinarán $4.200 millones para cada punto a abastecimiento, que contará con un área de construcción 2.342 metros cuadrados. En ellos se encontrarán comedores, locales comerciales, áreas de bodegaje y zonas para la distribución de bienestarina, tarea que estará bajo el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).