Ministerio de Trabajo anunció que no les pagará a los trabajadores en paro: sindicato hizo la denuncia

La protesta afecta a empleados en Bogotá, Valledupar y Cali, quienes demandan el cumplimiento de acuerdos laborales previos, según Eleazar Falla López - crédito Colprensa

Trabajadores del Ministerio de Trabajo de Colombia se encuentran en una huelga indefinida, desde el 31 de mayo, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos colectivos. La protesta se ha extendido por 28 días sin alcanzar un consenso entre las partes.

El miércoles 27 de junio, el ministro encargado de Trabajo, Iván Jaramillo, y la procuradora delegada para Asuntos de Trabajo, Diana Margarita Ojeda, declararon públicamente que no se pagarán los días no laborados a los huelguistas. Ambos funcionarios atribuyen la falta de acuerdo a temas económicos y jurídicos que impiden el reconocimiento de bonificaciones solicitadas por los empleados en huelga.

Ojeda advirtió sobre el impacto negativo de la huelga, afirmando que “están perjudicando gravemente el resto del país”, y subrayó la importancia de dejar el cese de actividades para resolver las quejas laborales.

“Lo que ellos van a hacer con los trabajadores del Ministerio del Trabajo no pagando una explicación de que como estamos en ese entonces no tenemos derecho al salario”, declaró un portavoz de los trabajadores. Esta declaración se manifestó tras conocerse la medida del ministerio de no pagar los salarios correspondientes a los empleados en las fechas establecidas.

La huelga ha provocado el cierre de oficinas y afectado más de 152 inspecciones municipales de trabajo a lo largo del país. Eleazar Falla López, representante de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CUT), explicó que los protestantes buscan exigir el cumplimiento de acuerdos colectivos previos, el último de los cuales se firmó en 2023.

Los trabajadores han solicitado reunirse con la ministra Gloria Inés Ramírez, nuevamente, esta vez para dialogar sobre sus peticiones. Las manifestaciones han contado con la participación de empleados de diversas regiones, incluyendo Bogotá, Valledupar y Cali, quienes demandan la mejora de sus derechos laborales.