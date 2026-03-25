Westcol confesó que tiene problemas con el alcohol y está en busca de ayuda psicológica: “No le veo cura”

Westcol confesó que tiene problemas con el alcohol - crédito @westcol/IG

Westcol reconoció ante sus seguidores que atraviesa una etapa compleja por su relación con el alcohol y expresó que buscará atención profesional para enfrentar el problema.

El streamer relató en una transmisión reciente que, tras compartir con Pipe Bueno y otros creadores de contenido en un restaurante, terminó bebiendo más de lo previsto.

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“Me quedé con Pipe Bueno y todos ahí parchando, empecé a beber demasiado alcohol y yo no me puedo controlar. Cuando pruebo mi primer shot, es como si mi cuerpo no se pudiera controlar y no puedo parar. Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”, confesó durante la emisión.

El creador digital agregó que no es la primera vez que intenta dejar de beber sin éxito, y describió el consumo excesivo como una situación que lo supera. “No puedo parar por más que en ocasiones yo mismo quiero hacerlo”, reconoció, al tiempo que admitió que muchas personas podrían enfrentar una situación similar y que considera el alcoholismo como una enfermedad.

Westcol admitió que no ha logrado dejar el alcohol pese a varios intentos y describió el consumo excesivo como una enfermedad que lo supera - crédito @sofia.clips1/ Instagram

Sus palabras generaron debate entre quienes lo siguen. Algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una advertencia real sobre su salud, mientras otros pensaron que podría tratarse de una broma, habitual en sus contenidos. No obstante, la insistencia y el tono de su mensaje llevaron a una parte del público a preocuparse por su bienestar y a recomendarle buscar ayuda especializada.

“Mis amigas y yo tampoco: y lo peor es que yo soy psicóloga”. “Porque tiene miedo del pasado 👍“, ”yo lo tenía inicios de alcoholismo lo único que me sano fue Dios y alejarme de todo es ambiente y cambie mis amistades y mi estilo de vida. 🙏“, ”Cambie de amigos”, dicen algunas de las reacciones de internautas que se mostraron preocupados por el paisa.

Hasta ahora, Westcol no ha dado detalles sobre cuándo iniciaría un proceso terapéutico, pero su testimonio ha propiciado una conversación sobre la importancia de la salud mental y el impacto del abuso de sustancias, especialmente en figuras públicas con gran audiencia joven. La confesión del streamer ha servido para visibilizar un tema sensible y ha puesto en primer plano la necesidad de apoyo profesional frente a situaciones de este tipo.

Los seguidores de Westcol se mostraron preocupados por la confesión sobre sus problemas con el alcohol - crédito @westcol/IG

El consumo de alcohol, un problema médico con graves repercusiones según Mayo Clinic

El trastorno por consumo de alcohol es reconocido como una afección médica que se caracteriza por la incapacidad de controlar la cantidad de alcohol ingerido, la preocupación continua por el consumo y la persistencia en la conducta a pesar de las consecuencias perjudiciales.

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, este trastorno puede presentarse en distintos niveles de gravedad y suele implicar la aparición de tolerancia —la necesidad de consumir cantidades crecientes para lograr el mismo efecto— o de síntomas de abstinencia al reducir o suspender el consumo.

El consumo problemático de alcohol puede afectar órganos vitales y generar consecuencias graves para la salud, según advierte Mayo Clinic - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La adicción al alcohol, también llamada alcoholismo, puede provocar una variedad de problemas médicos y sociales. Según Mayo Clinic, entre los síntomas más habituales se encuentra la imposibilidad de limitar la cantidad de alcohol que se bebe, intentos fallidos para dejar de consumir, abandono de actividades sociales o laborales y la persistencia en el consumo a pesar de saber que está causando daño en la salud física, mental o en el entorno personal.

El consumo excesivo de alcohol, incluso en episodios puntuales, puede poner en riesgo la salud y la seguridad. El denominado “atracón de alcohol” —definido como la ingesta de cinco o más bebidas en dos horas para los hombres, o cuatro o más en el caso de las mujeres— incrementa el riesgo de daños inmediatos y a largo plazo. Mayo Clinic advierte que el abuso reiterado puede derivar en enfermedades graves como cirrosis hepática, pancreatitis, trastornos cardíacos e hipertensión, además de un mayor riesgo de cáncer de boca, garganta, hígado, esófago, colon y mama.

La persistencia en el consumo de alcohol pese a las consecuencias negativas puede derivar en problemas médicos complejos y en la afectación de la vida social y familiar, remarca Mayo Clinic - Imagen Ilustrativa Infobae

Otras complicaciones asociadas al alcoholismo incluyen deterioro de la función sexual, alteraciones en la menstruación, problemas neurológicos como pérdida de memoria y demencia, y debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta la susceptibilidad a infecciones, detalla Mayo Clinic.