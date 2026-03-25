Luis Javier Suárez y la curiosa comparación que hizo del juego de la selección Colombia con el Sporting de Lisboa: “Muy parecido”

Luis Javier Suárez completó un triplete en el partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2025-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERSFoto de archivo

El delantero Luis Javier Suárez, actual goleador de la Primeira Liga de Portugal con 33 tantos en el Sporting, expresó que afronta su mejor etapa en Europa y espera mantener este rendimiento de cara al próximo Mundial, donde apunta a convertirse en el principal referente de ataque de la Selección dirigida por Néstor Lorenzo.

El atacante samario se prepara para lo que será el primer duelo amistoso de la fecha FIFA ante Croacia, programado para el 26 de marzo de 2026 en el estadio Camping World, de Orlando, Florida, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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Suárez destacó que el estilo de juego de la selección Colombia es similar al del Sporting de Lisboa-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

En la atención a los medios de comunicación, el 25 de marzo de 2026, Suárez habló sobre el funcionamiento táctico, asegurando que tanto en el Sporting como en la Selección el estilo de juego es similar en varias fases, aunque resaltó que lo fundamental es la conexión con los compañeros, más allá del esquema utilizado. En cuanto a la delantera, explicó que no tiene preferencia por jugar acompañado o solo en ataque; su prioridad, dijo, es analizar al rival y buscar la mejor versión del equipo:

“Dentro de lo que está el fútbol es muy parecido en muchas fases del juego, se juega muy parecido en Sporting y Selección. Para mí, me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie, siempre es bueno tener jugadores como James, Luis Díaz, Juanfer (Quintero) que para mí como delantero es perfecto tener ese último pase. A pesar de cambiar el esquema táctico, lo más importante es cómo te entiendas con tus compañeros”, dijo.

Luis Suárez lleva 42 partidos en todas las competencias en la Liga de Portugal, y acumula 33 goles-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Suárez consideró que la movilidad es esencial cuando se enfrentan defensas corpulentas como las de la selección de Croacia, ya que permanecer en una posición fija facilita la tarea a los rivales de estas características.

“Ese tipo de jugadores, creo que teniendo la movilidad que tenemos en la parte de arriba es importante, porque son grandes y fuertes. Si te quedas estático es un punto fácil para referenciar. Estamos acostumbrados a defensas así y con ese tipo de marca, lo importante es tener mucha movilidad”, analizó.

El atacante destacó que la madurez y la mentalidad adquiridas han marcado una diferencia sustancial en su carrera, señalando que ahora se considera más preparado para aportar al equipo nacional. Entre las claves de su presente, Suárez valoró especialmente la presencia de jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, cuya calidad favorece a los delanteros:

“Me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie... para mí como delantero es perfecto tener ese último pase”.

Sobre su participación en la temporada, Suárez detalló los minutos acumulados durante la temporada 2025-2026, una cifra alta motivada por la lesión de un compañero, aunque aclaró que junto al club administran los tiempos para preservar su estado físico en cada partido.

“Tengo poco recambio por una lesión de un compañero, pero yo trabajo para estar bien cada partido y con el club organizamos el tema de los minutos jugados. Eso internamente se va manejando para estar bien en los partidos”.

Esta es la lista de jugadores de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

Camilo Vargas – Atlas (México)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)

Déiver Machado – FC Nantes (Francia)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)

Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Juan David Cabal – Juventus (Italia)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)

Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)

Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)

Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)