Sara Uribe despejó dudas sobre la cuota alimentaria que aporta Fredy Guarín para su hijo: “A mí me toca siempre”

La exparticipante de 'La casa de los famosos' no dudó en referirse a cómo se han manejado estos temas con su ex - crédito @des_coneva/IG

Sara Uribe fue una de las invitadas al programa Desnúdate con Eva, un formato tipo pódcast en el que los famosos responden a los interrogantes que formula la española respecto a la vida cotidiana, la maternidad y por qué no, la política también tiene un espacio.

En el diálogo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a cómo ha sido el proceso de la maternidad y cómo es la relación de Fredy Guarín con el pequeño Jacobo. Entre risas, Sara reveló que la custodia es compartida, pero hay un detalle más.

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Luego de Sara Uribe, Fredy Guarín a tenido un amplio historial amoroso - crédito @sara_uribe/Instagram

En lo referente a la economía del hogar, ambos padres han optado por una solución equitativa: cada uno asume la mitad de los gastos que implican la educación, alimentación y demás necesidades del menor.

Uribe expuso que, aunque en el papel existe un acuerdo de custodia compartida, la realidad diaria es distinta. También explicó que es la encargada de llevar a Jacobo al colegio, asistirlo en actividades extracurriculares y atender sus cuidados básicos.

Según sus palabras, “... es compartida, pero a mí me toca siempre”, aludiendo a que la carga cotidiana recae principalmente sobre ella.

La exprotagonista de novela señaló que el acuerdo contempla que el padre puede compartir tiempo con Jacobo cada 15 días. Sin embargo, esta periodicidad no siempre se respeta debido a compromisos laborales de Guarín, lo que hace que la responsabilidad diaria quede en sus manos la mayor parte del tiempo.

La custodia, los gastos y las visitas están pactadas desde hace meses - crédito @sara_uribe/IG

Sobre el manejo legal del acuerdo, Uribe comentó: “Como acá las leyes son mitad, mitad”, refiriéndose a la división que establece la normativa en estos casos, pero en la práctica muestra una realidad distinta en cuanto a la distribución del tiempo y las obligaciones cotidianas.

En el plano personal, la modelo y presentadora reconoció que atravesó un proceso para aprender a establecer límites con su expareja. Al principio, la falta de claridad sobre cómo proceder generó desafíos, pero con el tiempo logró definir reglas más firmes.

Por último, Uribe aseguró que no existen conflictos relacionados con su vida sentimental. Aclaró que Guarín no interviene ni cuestiona las decisiones personales que ella toma, lo que contribuye a mantener una convivencia enfocada en el bienestar de Jacobo.

Sara tiene claro por quién votará en las presidenciales de 2026

La modelo y presentadora Sara Uribe compartió sus preferencias políticas de cara a las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo de 2026.

En una entrevista, expresó que su decisión de voto se inclina entre Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y el abogado Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Uribe destacó la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, integrada por Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y excandidato presidencial, como un factor decisivo.

Según la presentadora, Oviedo aporta una visión centrada y una historia personal que inspira confianza: “Es descomplicado, es una persona que dice ser del centro... que se la sueña y se la guerrea por nuestro país”, afirmó.

La opinión de Sara Uribe tomó especial relevancia al abordar la diversidad en la política. Manifestó su respaldo a la adopción por parte de parejas homosexuales, un tema que genera polémica en Colombia. “En mi familia hay personas que son gais... Yo quisiera como que nuestro país diera un vuelco diferente”, señaló.

No obstante, la propia Paloma Valencia ha declarado no estar de acuerdo con la adopción gay, argumentando que prima el bienestar del menor. Por su parte, Juan Daniel Oviedo sostiene una postura opuesta, defendiendo el derecho de adopción de parejas del mismo sexo y asegurando que las diferencias con Valencia no afectan la unidad de la fórmula.