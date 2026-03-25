Colombia

Alejandro Char denunció falta de apoyo estatal para policías en Barranquilla: “Ni siquiera tienen para la gasolina”

El mandatario de la ciudad manifestó la gravedad de la situación que enfrentan los agentes por la carencia de vehículos, equipos y combustible, durante un encuentro nacional de alcaldes en Medellín

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El alcalde expuso ante otros
El alcalde expuso ante otros mandatarios que la financiación insuficiente afecta el funcionamiento policial, mencionando que incluso los recursos locales han cubierto gastos de gasolina y equipamiento - crédito Colprensa

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, alertó sobre la “terrible” situación que enfrentan los policías en la ciudad por la falta de recursos, durante un encuentro de mandatarios en Medellín.

El mandatario local detalló que los integrantes de la Policía Nacional en el Atlántico carecen de elementos esenciales para el desarrollo de sus labores diarias, entre ellos vehículos, combustible y equipos de protección.

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Durante la Asamblea General de Asocapitales, Char señaló la gravedad de la crisis. “Esto es terrible. La Policía Nacional no tiene ni motos; tuvimos que comprárselas todos nosotros. No tiene un radio, no tiene una cámara. Si no fuera por los presupuestos del Atlántico y de Barranquilla, no tendrían cómo moverse porque ni siquiera tienen gasolina”, expresó el alcalde ante otros mandatarios locales.

Durante la Asamblea General de
Durante la Asamblea General de Asocapitales, Char señaló la gravedad de la crisis - crédito Colprensa

La intervención de Char se produjo en un contexto donde varios alcaldes han manifestado su preocupación por la financiación de la fuerza pública. El funcionario recalcó que la falta de apoyo estatal ha obligado a las administraciones locales a asumir costos que, según su criterio, deberían ser cubiertos por el Gobierno central.

El alcalde hizo hincapié en la necesidad de una mejor articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

Se refirió a la actual gestión de Gustavo Petro, indicando que los alcaldes requieren mayor acompañamiento y escucha. Char manifestó: “Qué fácil sería para ese presidente o presidenta que llegue acompañar al alcalde y gobernador en todas las cosas que están pasando en el día a día. Colombia sería diferente y sería lo más fácil para ese presidente conectarse con las necesidades de la gente y empezaría un periodo de gobierno presidencial histórico en Colombia”.

Alejandro Char hizo hincapié en
Alejandro Char hizo hincapié en la necesidad de una mejor articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales - crédito Policía Nacional

En el mismo escenario, los mandatarios asistentes solicitaron al próximo gobierno una mayor disposición para trabajar en conjunto con los entes territoriales. La petición central fue la cofinanciación y el apoyo para los proyectos que se ejecutarán durante el año y medio en el que alcaldes y gobernadores compartirán agenda con la próxima administración nacional.

La reunión de Asocapitales congregó a 23 alcaldes de ciudades principales, quienes acordaron buscar encuentros con los candidatos presidenciales para exponer sus inquietudes y propuestas. El objetivo es lograr una articulación que permita fortalecer la seguridad y garantizar los recursos necesarios para la operación de la Policía Nacional en los territorios.

Respuesta de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió públicamente a los cuestionamientos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien había declarado que la ciudad no ha recibido respaldo financiero del Gobierno central. Petro utilizó la red social X para defender el trabajo de su administración y criticar la posición de los alcaldes opositores, a quienes señaló por desconocer las inversiones sociales en sus territorios.

El mandatario afirmó que las autoridades locales de oposición no reconocen los programas dirigidos a la población en sus ciudades y que únicamente centran su atención en proyectos asociados a grupos con poder económico. Petro enumeró distintos ejemplos para argumentar la presencia del Estado en zonas urbanas como Bogotá, Medellín y Cali.

Entre estos, mencionó la entrega de bonos pensionales a adultos mayores, el impulso a la educación superior con la construcción de una facultad de inteligencia artificial en Manizales, y obras de infraestructura como la pista del aeropuerto de Palestina en Caldas.

El presidente Gustavo Petro publicó
El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que defendió la inversión social de su gobierno y cuestionó a alcaldes de oposición por, según dijo, ignorar los avances en las ciudades - crédito Gustavo Petro/X

Adicionalmente, Petro destacó propuestas como el multicampus universitario en Suba, Bogotá, y la financiación para el metro elevado de la capital, proyecto que ha sido motivo de debates políticos recientes. En el ámbito de la salud, mencionó la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, así como la asignación cercana a un billón de pesos para la Universidad de Antioquia, con el objetivo de fortalecer su capacidad de investigación y producción de medicamentos.

El presidente sostuvo que su política social ha generado avances en aspectos como la disminución de la inflación de alimentos y la entrega de subsidios a madres cabeza de hogar con hijos pequeños, medidas que, según indicó, han reducido el hambre y la mortalidad infantil en las principales ciudades del país.

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