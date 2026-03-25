Se investiga el hallazgo de cuerpo sin identificar en el sur de Cali: esto se sabe

La causa de la muerte no ha sido determinada por el CTI ni por la Policía de Cali, que mantienen bajo reserva los detalles de la investigación - crédito AFP

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la avenida de los Cerros, en el sector Altos de Narnia, ha generado inquietud entre los habitantes del sur de Cali.

La presencia de olores intensos durante varios días fue lo que llevó a los vecinos a alertar a la Policía sobre una situación inusual en la zona.

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Agentes de criminalística acudieron al lugar, donde acordonaron el área para realizar la inspección técnica del cadáver. Los primeros informes señalan que el cuerpo llevaba varios días en el sitio, lo que dificultó de inmediato su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer quién era la persona fallecida. El caso sigue bajo investigación, mientras se busca determinar si podría tratarse de alguien reportado como desaparecido en fechas recientes.

El caso está en manos de funcionarios del CTI, responsables de esclarecer los hechos ocurridos en la Avenida Los Cerros la noche del 24 de marzo - crédito Captura video

La confirmación oficial sobre la identidad y las causas de la muerte quedará en manos de Medicina Legal. Solo con los análisis forenses se podrá aclarar la situación y aportar datos precisos a la investigación policial.

Mientras tanto, la presencia policial y el acordonamiento del área mantienen la atención de los vecinos, quienes esperan respuestas sobre el origen del hecho y el destino de la persona hallada. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo sucedido y brindar tranquilidad a la comunidad.

Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Cali: ofrecen hasta $100 millones de recompensa

La reciente detención de uno de los criminales más buscados de Cali marca un avance en la ofensiva de las autoridades contra el homicidio en la ciudad. El operativo, que fue anunciado durante la presentación oficial del nuevo cartel de los más buscados, refuerza la estrategia de recompensas y confidencialidad para quienes colaboren con información.

En la mañana del 17 de marzo de 2026, la Policía Nacional mostró públicamente el cartel que identifica a 20 personas señaladas de afectar la seguridad local con delitos de homicidio.

crédito Policía Metropolitana de Cali

La medida involucra a la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (Mecal).

Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos por datos que permitan capturar a cualquiera de los integrantes del listado. Se asegura a quienes colaboren la total confidencialidad de su identidad y se han dispuesto canales de contacto directos, como las líneas 3213945156 y 3143606293, además de la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes.

Durante el anuncio, la Policía informó la captura de Andrés David Brand Martínez, conocido como alias Brandon. Su detención responde a una orden judicial por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, estaría involucrado en un asesinato ocurrido en marzo de 2025 en el barrio Floralia y tendría nexos con redes de microtráfico en la zona.

El listado difundido por las autoridades contiene fotografías y nombres de quienes, de acuerdo con las pesquisas policiales, estarían implicados en crímenes de alto impacto. Entre los más mencionados figuran Renzo Andrés Insuasty Sánchez, de 36 años, presunto responsable de un homicidio en febrero de 2025, y Darlis María Sevillano Flores, de 46, única mujer incluida, señalada por un doble asesinato y lesiones con arma de fuego en el barrio Manuela Beltrán (Comuna 14).

Los alias también ocupan un lugar en el cartel: sujetos conocidos como El Loco (Comuna 4), Curramba (Comuna 6), Ángelo y Alan (Comuna 11), Pollo Claudio (Comuna 13), Franklin (Comuna 15) y El Gordo (Comuna 20), todos bajo investigación y seguimiento policial.

La iniciativa del cartel busca incentivar la colaboración comunitaria y acelerar las capturas de quienes, según las autoridades, representan una amenaza directa a la vida y tranquilidad de Cali. “La efectividad de las primeras operaciones permitió la captura de uno de los integrantes del cartel”, resaltó el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.