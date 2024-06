Carlos Calero habló del tumor cerebral que afectó a su hijo: “Me marcó”

Carlos Calero sufrió difícil momento con su hijo hace unos años y lo volvió a recordar - crédito @carloscalero29/IG

Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, pues ha participado en varios programas de la televisión nacional. Incluso, él mismo ha asegurado que solo le falta conducir El minuto de Dios.

Calero es tema de conversación tras revelar cuál ha sido una de las experiencias más dolorosas y transformadoras de su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, ha tenido que atravesar por diferentes momentos difíciles a lo largo de su camino, pero sin dudarlo aseguró que la lucha de su hijo contra el cáncer ha sido de las batallas más complicadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hijo de Carlos Calero sufrió de cáncer y fue una de las batallas más complicadas para el presentador - crédito @carloscalero29/IG

En una entrevista con la emisora La Kalle, Calero respondió a varias de las preguntas más comunes que tienen sus fanáticos e indicó la situación que vivieron con su familia por el tumor cerebral que afectó a su hijo, también llamado Carlos Calero, en 2018, fue un momento difícil.

El presentador de Día a día aseguró que ninguno de los obstáculos que ha superado fue tan devastador como la enfermedad de su hijo.

“Creo que hemos tenido varios momentos [difíciles], pero sin duda uno que me marcó fue en el año 2018, cuando mi hijo se enfermó”, confesó Carlos Calero.

Cuando el menor de los Calero tenía 13 años fue diagnosticado con cáncer, pues tenía un tumor cerebral, el cual ya está extirpado. Una noticia que en su momento se conoció por el mismo conductor de programas televisivos, ya que dejó un conmovedor mensaje sobre el estado de salud de su hijo cuando recién estaban pasando por ese episodio.

Carlos Calero dio detalles de su vida y habló del momento que vivió con la enfermedad de su hijo - crédito La Kallle/YouTube

Aunque en esa publicación Calero no dio detalles de la enfermedad, en su cuenta de Facebook señaló que comenzaron una “lucha” por la “recuperación y sanación” del que en ese entonces era su pequeño. El sentido texto estuvo acompañado de varias fotos del presentador con ‘Carlitos’, su hermana y su mamá.

Hoy en día, la familia Calero vive momentos de felicidad y tranquilidad. Su hijo ya va para 20 años de edad y ha recuperado completamente su salud.

“Gracias a Dios, hoy está sano y disfrutando su vida”, confirmó el excónsul de Colombia en San Francisco, Estados Unidos.

De hecho, la familia ha encontrado nuevas razones para celebrar, pues recientemente, la hija mayor de Carlos [26 años], Sofía, recibió una propuesta de matrimonio por Nicolás Alonso Escobar.

Sofía Calero, hija de Carlos Calero, se comprometió en Italia con Nicolás Alonso -crédito @carloscalero29 -@sofiacalero/Instagram

Durante la misma conversación, Carlos Calero respondió a otras de las preguntas que más tienen los colombianos sobre él y su vida, y que buscan en Google. Una de ellas es sobre su edad, peso y la edad y profesión de su esposa.

Ante esto, el presentador respondió que tiene 54 años y que pesa actualmente 93 kilos, pero espera bajar hasta al menos 90, ya que sería lo ideal con su estatura, que es 1,86. En cuanto a su esposa, confirmó que es una comunicadora social que tiene 51 años y se llama Paulina Ceballos.

Mientras Carlos Calero continúa su carrera en la televisión, también tiene otros proyectos con su pareja sentimental. Desde hace varios años tienen una agencia de comunicaciones que Paulina gerencia y desde allí trabajan con varios talentos colombianos, como Mabel Cartagena, que es una de las creadoras de contenido representadas por esta firma.

Además, hacen eventos corporativos y otro tipo de colaboraciones que desde el área de comunicaciones se pueden gestionar.

Carlos Calero y su esposa Paulina Ceballos tienen una agencia de comunicaciones - crédito @carloscalero29/IG

Finalmente, el presentador del matutino de Caracol Televisión aseguró que aún no tiene ganas de retirarse de la televisión, que piensa hacerlo en el momento en el que no se sienta conectado con el trabajo que hace como le pasa actualmente.

“Dejaré la televisión el día en que ya no sienta la pasión que siento todos los días cuando me levanto y digo: ‘Quiero divertirme y quiero divertir a la gente’. Ese día creo que me voy a retirar”, puntualizó.