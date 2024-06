Al ritmo de Cali Pachanguero, el Grupo Niche celebrará sus 40 años en Bogotá

La agrupación colombiana Grupo Niche se presentará el 28 de septiembre de 2024 en Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Grupo Niche, la orquesta de salsa que se fundó en 1979 en Bogotá por los compositores Jairo Varela y Alexis Lozano, marcó la historia de este género musical. La calidad de sus letras y la habilidad de transmitir sentimientos los llevó a destacar a nivel internacional y ser los artífices de la evolución de la salsa en los últimos años.

Aunque el maestro Varela falleció en 2012 a causa de un infarto en su apartamento, en Cali (Valle del Cauca), sus hijos decidieron continuar con el legado. Para mantener vivo el sueño de su padre llevaron a la orquesta nuevos talentos para darle frescura al grupo y adaptar las canciones a la industria musical de hoy, manteniendo la identidad.

Para celebrar los 40 años de su primer álbum denominado Al Pasito, en 1980, el grupo anunció su gira ‘Pachanguero Tour 40 años’, con la que pretende compartir con todos sus fanáticos los mejores éxitos de la trayectoria musical. Lo hará, por supuesto, al ritmo de Cali Pachanguero, la canción más icónica y representativa de su repertorio, con la que recorrerán varios países, incluidos Australia, Estados Unidos, Panamá, Canadá y México.

El "Pachanguero Tour 40 Años" transcurrirá entre febrero y noviembre de 2024 y recorrerá varios paises. Colombia tendrá dos fechas de la gira - crédito @gruponiche/Instagram

Sin embargo, la agrupación de salsa quiere que la presentación en el lugar en el que todo inició sea especial, por lo que se preparó un espectáculo inigualable que hará vibrar a más de 20.000 personas.

El concierto incluirá canciones como Cali Ají, Una Aventura, Gotas de Lluvia, Sin Sentimiento, Busca por Dentro y Hagamos lo que diga el corazón. Estos temas musicales hacen parte de la recopilación de éxitos que reafirma el vínculo entre la orquesta y Bogotá, una ciudad significativa en su historia.

El evento será el 28 de septiembre de 2024 en el Movistar Arena y las entradas están disponibles en la página web de Tuboleta. La preventa exclusiva es para clientes Movistar hasta el 28 de junio y la venta general comienza el 29 de junio de 2024.

Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, se inspiró en una historia durante una gira en EEUU para escribir la icónica canción Cali Pachanguero - crédito Alcaldía de Cali

Así nació Cali Pachanguero, la canción más emblemática del Grupo Niche

El origen de la canción que marcó un antes y un después en la vida del Grupo Niche y de Jairo Varela se remonta a 1982. En esa época, la agrupación estaba en Nueva York, en una gira por Estados Unidos. Entre los viajes y los ensayos, Varela advirtió que un muchacho los observaba al otro lado de la calle.

El maestro lo invitó a pasar y el joven le reveló que era de Cali y que había llegado a Estados Unidos para cumplir el “sueño americano”. Sin embargo, las malas experiencias a lo largo de su estadía en ese país, hicieron que su empeño fuera volver a su ciudad natal. Entre lágrimas, le confesó a Varela que “si logro volver a mi ciudad, juro que no me vuelvo a ir”.

Jairo Varela, uno de los fundadores del Grupo Niche, falleció el 8 de agosto de 2012 en Cali - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las palabras del joven tocaron el corazón de Varela y plantaron la semilla que tiempo después llevó a la idea de escribir una canción para resaltar las cualidades de la Sucursal del Cielo.

“Al llegar a su casa, de regreso de ese viaje, pidió que le compraran una libreta y un lapicero”, relató Rommel Caycedo, sobrino de Varela y encargado hasta la fecha del booking de las presentaciones de Grupo Niche, a El País en 2016.

A la par de referencias que caracterizan el sentir de los caleños, como su orgullo cívico, el amor por los dos equipos de fútbol de la ciudad, el América y Deportivo Cali, destacados del fútbol colombiano, en una estrofa en particular, Varela plasmó esa nostalgia del muchacho que se encontró en Nueva York. “Es por eso que espero que los días que lejos, cuando dure mi ausencia, sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí cuando en frente de mí tus montañas no vi...”.