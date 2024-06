Otty Patiño ratificó sus disculpas a la Segunda Marquetalia y pidió investigar la muerte de alias “Hermes”

El alto comisionado para la paz expresó que la muerte de alias Hermes podría afectar la confianza entre el Gobierno nacional y la organización disidente Segunda Marquetalia - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Sigue la controversia por la disculpa del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en relación con la muerte de Felipe Moreno Montaña, alias Hermes, un disidente de la Segunda Marquetalia de las Farc, que ha despertado el malestar de diferentes sectores políticos del país.

Aunque políticos de oposición se quejaron por las declaraciones del funcionario, que actualmente lidera la mesa de negociaciones con el grupo armado, en la mañana de este miércoles 26 de junio, Patiño reapareció para ratificar sus disculpas a los comandados por Iván Márquez, por las acciones militares que terminaron con la muerte del jefe guerrillero horas antes de iniciar con los diálogos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Declaré lo que declaré porque no tengo noticia alguna de que el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia haya sido derogado. Ese artículo dice que ‘el derecho a la vida es inviolable; no habrá pena de muerte’, y eso de todas maneras rige no solamente para toda persona, sino también para todo funcionario, y también porque hoy estoy en un Gobierno cuyo presidente tituló su plan de desarrollo como ‘Colombia potencia mundial de la vida’”, aseguró el alto comisionado en diálogo con la W Radio.

Incluso, Patiño expresó su preocupación por el impacto de esta operación sobre el proceso de paz que apenas inicia con la Segunda Marquetalia. “Ese hecho podría romper la confianza con una organización que plantea que su razón de ser es el incumplimiento y el entrampamiento”, afirmó.

Patiño ratifica disculpas a la Segunda Marquetalia por muerte de alias Hermes - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Las palabras del alto comisionado se dan después de la declaración que dio en el acto de apertura de la mesa de negociación en Caracas, Venezuela, en el que lamentó “profundamente los acontecimientos de ayer, que no pueden llamarse incidentes; eso es volverlos leves e insignificantes”.

Patiño hizo énfasis en que lo sucedido podría dañar la confianza que se ha venido construyendo con la organización disidente desde febrero. Según Patiño, esta operación no fue producto de un combate, sino que “fue una operación pensada, planificada”, reiterando la necesidad de clarificar los hechos para evitar el deterioro del proceso de paz.

En medio de la entrevista entregada al medio radial, el comisionado de Paz insistió en la importancia de mantener la voluntad de diálogo con la Segunda Marquetalia. “De tal manera que, ameritaba decir algunas palabras mías para que, ante la voluntad de sentarse en la mesa y de desarrollar un proceso de paz con el Gobierno Nacional, podamos sentarnos bajo una nueva perspectiva y bajo una nueva situación”, añadió Patiño este miércoles.

Ministro de Defensa y comisionado de Paz en controversia por muerte de Hermes - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El funcionario también se pronunció sobre el desacuerdo que tuvo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que defendió a las Fuerzas Militares de Colombia y aseguró que el operativo fue legítimo. “En desarrollo de una operación militar legítima, realizada en Roberto Payán, Nariño, fue abatido alias Hermes, cuarto cabecilla y coordinador logístico del Bloque Occidental Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia”, anunció Velásquez.

Patiño aseguró que contrastará la información que se tiene en el Ministerio de Defensa y así corregir sus afirmaciones, que tienen al país dividido por lamentar el fallecimiento de un insurgente y no de la fuerza pública y la población civil.

Es una divergencia que tenemos con la información que tiene el ministro de Defensa, espero que el ministro tenga la razón y si tiene la razón corregiré oportunamente. Con base en la información que tuve en ese momento, él me dijo que era una situación muy grave y hablé con él día antes cuando ocurrieron los hechos”, comentó el alto comisionado a la W Radio.

Patiño también se refirió a sus declaraciones anteriores sobre la muerte de soldados del ejército. “No solamente he protestado por los atentados a soldados sino por los atropellos a la sociedad civil”, mencionó, intentando equilibrar sus disculpas a la Segunda Marquetalia.