Alejandro Villanueva rechazó denuncia de Andrés Sarabia y aseguró que es un “atentado a la libertad de expresión”

Andrés Sarabia aseguró que el periodista Alejandro Villanueva se ha dedicado a difundir noticias falsas y llenas de odio sobre él - crédito @VillanueAle/X

El director de la revista Desigual, Alejandro Villanueva, fue denunciado por injuria y calumnia por parte de Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que informara que, presuntamente, estaría vinculado con una red de corrupción con la que se habría enriquecido rápidamente. Esto, al parecer aprovechando el vínculo familiar que tiene en el Gobierno nacional.

Pues, de acuerdo con el periodista, existen chats de WhatsApp en los que se señala al hermano de la ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro de “ejercer influencia sobre nominaciones, entidades, y negocios del Gobierno”. Además, se surgió el cuestionamiento de si Laura Sarabia tenía conocimiento de estos supuestos movimientos delictivos, de su familiar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En vista de la denuncia en su contra, Alejandro Villanueva informó a través de su red social X (antes Twitter), que ratifica todo lo dicho hasta el momento, contando con respaldo y confirmando la reserva de fuente, la cual no está obligado a divulgar. Además, indicó que el abogado penalista Iván Alfonso Cancino lo representará en el proceso. “Estamos ante un grave atentado a la libertad de expresión, especialmente para medios nuevos y periodistas jóvenes”, añadió el comunicador social.

Alejandro Villanueva aseguró que Iván Cancino asumirá su representación - crédito @VillanueAle/X

Por su parte, el abogado Cancino indicó que, aunque la presunción de inocencia es un derecho que se debe garantizas, lo cierto es que la libertad de opinión es otro derecho que no puede ser vulnerado. De igual forma, rechazó el hecho de que se utilice una querella para intentar callar a los jóvenes periodistas del país.

Iván Cancino rechazó actos de intimidación para "callar" periodistas jóvenes - crédito @CancinoAbog/X

Según Andrés Sarabia, los señalamientos en su contra son falsos y están basados en información que circula en “cadenas de WhatsApp”. Su abogado, Jairo Mario Gómez, indicó en un comunicado que Alejandro Villanueva se encargó de divulgar noticias alejadas de la realidad, llenas de odio, las cuales podrían estar “prepagadas”.

“Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el gobierno, ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo. Tan es así que su derecho al trabajo lo ejerce en el sector privado, sin ningún nexo o intermediaciones con alguna agencia gubernamental, como lo han mencionado de mala fe ciertos medios”, aseveró el profesional en Derecho.

Comunicado del abogado del hermano de Laura Sarabia sobre denuncia al medio Desigual - crédito Gómez Restrepo

En el documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación en contra del periodista de Desigual, Sarabia aseguró que, aunque sí hay personas que se han acercado a él para buscar algún puesto en el Estado, debido al vínculo que tiene con Laura Sarabia, se ha negado rotundamente a interceder de alguna manera. Esto, teniendo en cuenta que, a pesar de que es hermanos de la directora del Dapre, ha sido necesario mantener distancia con ella.

“Quienes me han abordado con intenciones de tener acceso estatal, como seguramente le ha ocurrido a familiares y amigos de altos funcionarios del Estado, no solo se han sorprendido por la distancia que con su círculo familiar y social le ha implicado a mi hermana el servicio público, sino que han recibido de mi parte la clara manifestación de no tener acceso alguno a ella”, se lee en el documento de denuncia.

Denuncia de Andrés Sarabia en la Fiscalía contra Alejandro Villanueva - crédito Fiscalía

Laura Sarabia también se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, indicando que no ha aprovechado su posición en el Gobierno Petro para llevar a cabo ningún acto delictivo. Insistió en que su trabajo ha sido siempre honesto y que es la respuesta que necesita para desmentir las “canalladas” que se están difundiendo en las cadenas de WhatsApp.

“Respondo por mis actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, añadió la directora del Dapre en su cuenta de X.

Laura Sarabia aseguró que son falsos los señalamientos en su contra que circulan por WhatsApp - crédito @laurisarabia/X