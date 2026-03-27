Juan Fernando Quintero sorprendió al destacar derrota de la selección Colombia ante Croacia: “Es bueno que pase esto”

Juan Fernando Quintero suena para ser titular con la selección Colombia ante Francia, en el duelo amistoso - crédito FCF

Siguen las críticas contra la selección Colombia por la derrota 2-1 frente a Croacia en el amistoso disputado en Orlando, Florida, debido a que el combinado nacional, que terminó de la mejor manera la temporada 2025, no mostró su buen juego ante los europeos, sobre todo en la parte ofensiva.

Para Juan Fernando Quintero, hay cosas positivas en la caída de la Tricolor, unas declaraciones que sorprendieron a los aficionados. El jugador explicó por qué perdió la Tricolor el partido de preparación y las fallas en el planteamiento del entrenador Néstor Lorenzo.

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De cara al próximo encuentro de los cafeteros, ante Francia en Maryland, es probable que se rote la formación titular en algunas posiciones, una sería en el mediocampo y probablemente “Juanfer” tenga la oportunidad de arrancar como inicialista, pues siempre le costó mucho ganarle el puesto a James Rodríguez.

“Es un rival que venía bien”

Luego del encuentro en el Camping World Stadium, en la noche del jueves 26 de marzo, hubo más dudas que certezas sobre cómo se encuentra el equipo nacional a menos de tres meses para el Mundial 2026, por la manera como enfrentó a los balcánicos, quienes fueron subcampeones en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022.

En charla con la prensa, el volante Juan Fernando Quintero aseguró que la derrota ayudará a la selección Colombia para revisar errores: “Es un rival que venía bien. En el primer tiempo pudimos tener una ventaja. Es bueno que nos pase ahora para mejorar. Creo que estuvimos bien en el primer tiempo y entré para hacer circular el balón y tratar de meter pases de peligro”.

Juan Fernando Quintero disputó 20 minutos en la derrota 2-1 de Colombia frente a Croacia - crédito FCF

“Son rivales de jerarquía. Históricamente lo demuestran. Nos costó seguir con el mismo ritmo. Hay que analizar lo que viene para mejorar”, añadió el mediocampista, destacando la labor defensiva de Croacia y cómo administró el marcador para frenar a la Tricolor por los costados.

Quintero destacó que Colombia necesita seguir con esta clase de compromisos, pues ponen a prueba a la plantilla y la táctica del cuerpo técnico: “Son buenos exámenes. Es un campeón del mundo y toca enfrentarlos. Solo espero que hagamos un buen partido y analizar lo que pase con miras al Mundial”.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

“Estoy contento con el trabajo realizado”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo sorprendió a todos al verse conforme con lo hecho por la selección Colombia: “También nosotros dijimos que enfrentar a dos de los equipos que llegaron a semifinal y final en los mundiales era competir con los mejores, hoy competimos con uno que salió tercero y segundo en mundiales. Estoy contento con el trabajo realizado, estuvimos a la altura, el partido, a pesar de la bronca del resultado, fue bastante parejo y en algunas circunstancias fuimos mejores”.

“No es el tema de concentración, sí de detalles. Para llegar a la final del Mundial, ellos trabajan detalles, tienen un sistema bien organizado, ordenado, manejan tiempos del partido; por momentos nos superaron, la cantidad de faltas fue demasiado, sabíamos que era un equipo difícil, peligroso, sabes a qué juega y tiene muy buena altura, tiene 7 u 8 jugadores de 1.90. Fue difícil competirlo, pero más allá de eso, creo que se cumplió y creo que hay que aprender de los detalles, nosotros llegamos unas seis o siete veces al área chica”, añadió.

El técnico Néstor Lorenzo rotará la plantilla de la selección Colombia en algunas posiciones, para enfrentar a Croacia y Francia - crédito FCF

De cara al siguiente partido con Francia, el 29 de marzo, Lorenzo aseguró que “las evaluaciones son en parte colectivas, el equipo siguió buscando, buscando el arco rival, exponiéndose, pero luego haremos una evaluación individual de cada jugador. Yo no quería jugar con este intervalo entre los partidos, la verdad es que vamos a afrontarlo de la mejor manera, pero es duro para los muchachos que vienen de Europa con cansancio, diferencia horaria y ahora tendrán que jugar con el subcampeón del mundo”.