Cristina Hurtado confesó que hizo trampa cuando era presentadora de popular programa de concurso: “Les daba las respuestas”

Cristina Hurtado admitió que durante su etapa en Guerreros recurría a señas para ayudar a su equipo, las Cobras, en las pruebas de preguntas y respuestas - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado sorprendió recientemente al confesar detalles poco conocidos sobre su paso como presentadora en el programa Guerreros, donde admitió que utilizó estrategias poco ortodoxas para favorecer a su equipo, las Cobras.

Guerreros fue un reality show de competencia transmitido por Canal 1 desde 2017, donde dos equipos mixtos, Cobras y Leones, integrados por modelos, deportistas e influencers, se enfrentaban en pruebas físicas, mentales y de destreza para acumular puntos y evitar la eliminación.

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Durante una entrevista con Vibra FM, la presentadora antioqueña reveló: “Les voy a confesar que yo hacía trampa. Lo que pasa es que las Cobras perdían mucho. Por ejemplo, estábamos en un reto de cultura general y yo estaba al frente haciéndoles las preguntas. Si yo me hacía así (gesticulando la respuesta), era porque la respuesta era tal cosa”.

La revelación de Hurtado generó una oleada de comentarios en redes, donde muchos seguidores tomaron la confesión con humor y recordaron la rivalidad que existía entre los dos equipos del programa: las Cobras y los Leones.

Cristina Hurtado confesó que ayudaba a las Cobras en Guerreros con gestos y señales durante las pruebas de conocimiento. Crédito: @crisshurtado/Instagram.

Durante su tiempo en el reality, Cristina lideraba a las Cobras, mientras su esposo, Josse Narváez, apoyaba a los Leones. Esta dinámica competitiva se trasladaba incluso a su vida personal, pues, según contó la presentadora, Narváez solía reclamarle cuando sospechaba de ayudas externas: “Él era todo apasionado con sus Leones y me decía: ‘¿pero cómo es posible que les hagas eso a mis Leones?’”.

La presentadora explicó que su motivación era el deseo de ver triunfar a su equipo y que, en pruebas de preguntas y respuestas, buscaba la manera de comunicar información correcta a sus pupilos. Así, lo que para los televidentes parecía una competencia cerrada, tenía dinámicas internas que Hurtado decidió compartir años después.

Las reacciones entre los seguidores no se hicieron esperar: “Yo era team cobra y estoy de acuerdo con Cristina, ni con ayuda ganaban”, “Con razón le decían cristrampa”, “Con ayuda y todo, aún así perdían, igual siempre fui team cobra”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Por otro lado, Cristina Hurtado aprovechó para aclarar que su salida de La casa de los famosos no se debió a conflictos personales, como se especuló, sino a temas contractuales y económicos, subrayando que el formato implicaba una dedicación casi total y que no se llegó a un acuerdo con el canal en cuanto a condiciones laborales.

La presentadora relató que su esposo, Josse Narváez, lideraba a los Leones y le reclamaba por las ayudas a su equipo rival, lo que sumaba rivalidad también en lo personal. - crédito @crisshurtado/Instagram

A lo largo de su carrera, Hurtado se consolidó como una figura clave del entretenimiento colombiano, participando en programas como Protagonistas de nuestra tele, Estilo RCN, Guerreros y La casa de los famosos Colombia. Su presencia en la televisión por más de dos décadas le dio la credibilidad necesaria para sumarse como presentadora al reality de RCN, en su primera temporada en 2024, donde compartió escenario con Carla Giraldo.

Sin embargo, tras una temporada marcada por rumores de tensiones profesionales y algunas diferencias en vivo, Hurtado no regresó como presentadora para la segunda edición en 2025 y fue reemplazada por Marcelo Cezán. Según relató en la misma entrevista, la decisión de dejar el canal se debió a que no alcanzó un acuerdo económico que reflejara el valor de sus más de 20 años de trayectoria. “Si las condiciones ya no son mutuas, un ciclo debe cerrarse”, apuntó.

Cristina Hurtado explicó que la exigencia del formato le obligaba a sacrificar tiempo en familia, ya que debía estar disponible incluso los fines de semana y preparada para cualquier imprevisto en el programa. Por eso, planteó una propuesta económica justa para continuar, pero al no llegar a un acuerdo, decidió cerrar ese ciclo profesional. “Para nadie es un secreto que yo no la pasé muy bien allá. Entonces como que dije ‘si voy a estar aquí, pues que me paguen esto’. No les pareció y pues a mí tampoco y bueno, ¡chao!”, sostuvo.

Sobre su relación con Carla Giraldo, Hurtado afirmó que siempre mantuvieron el profesionalismo y descartó que existiera enemistad pese a las diferencias en vivo - crédito cortesía Canal RCN

Sobre su relación con Carla Giraldo, Hurtado aclaró que, aunque sus personalidades eran opuestas, mantuvieron el profesionalismo hasta el final. Negó que un conflicto personal motivara su salida y recalcó que la negociación fallida fue una cuestión estrictamente contractual. “El hecho de que una negociación no prospere es parte natural del negocio televisivo y no implica necesariamente una enemistad”, concluyó la presentadora.