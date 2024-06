Alcalde de Medellín recordó cuando un artista llegó a su oficina con una camisa de Pablo Escobar: “Le fue mal”

El alcalde de Medellín afirmó que le gustaría poder prohibir la venta de objetos con el rostro de Escobar - crédito Montaje Infobae

Aunque han pasado más de 30 años desde que fue dado de baja Pablo Escobar, máximo cabecilla del cartel de Medellín y uno de los criminales más peligrosos de la historia, Medellín, capital de Antioquia, aún no ha podido borrar su huella por completo.

A diferencia de los años 90, Medellín ha dejado de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Espacios como la comuna 13, que antes eran centro de la delincuencia y del terror impuesto por los carteles de narcotráfico, ahora son destacados por ser sitios culturales visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, lo anterior no ha impedido que sigan llegando visitantes a Medellín con la intención de conocer la historia del capo y el estado actual de sus propiedades, fenómeno popularmente conocido como “narcoturismo”. Esto implica que los turistas adquieran camisetas, llaveros y otros objetos con referencias al capo.

Un ejemplo de esto fue la visita del rapero estadounidense Wiz Khalifa en 2017, que publicó varias fotografías mostrando que había llevado flores a la tumba del narcotraficante.

Alcalde de Medellín criticó el “narcoturismo”

En diálogo con Los 40, Federico Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló sobre el cambio cultural que ha tenido Medellín en los últimos 30 años. Sobre esto, indicó que una parte fundamental para que esta situación no se detenga es que los artistas locales (haciendo mención de la canción de Ryan Castro en la que se nombra a Pablo Escobar) entiendan que esto no es positivo.

“Yo creo que hay que hablar con ellos, decirles la importancia de que siempre demos un mensaje de lo que es la ciudad, una ciudad que fue víctima del narcotráfico y en el cual se hizo un daño demasiado grande. Nosotros no podemos dejar que eso continúe. Hay cosas que me duelen de la ciudad… por ejemplo, turistas, que lo más charro para ellos es ponerse una camisa de Pablo Escobar”, afirmó Gutiérrez.

El funcionario afirmó que esto no es algo nuevo para él, por lo que recordó que durante su primer paso por la Alcaldía de Medellín tuvo un encuentro negativo con un artista que llegó a su oficina con una camisa de Pablo Escobar.

“Yo tuve un caso siendo alcalde entre 2016 y 2019, no se me olvida, para una inauguración de la Feria de las Flores. Un artista llegó con una camisa del que tanto daño hizo; yo cogí y metí ese tipo a la oficina y le fue mal. No lo íbamos a dejar ni siquiera subir a cantar”.

El alcalde de Medellín afirmó que, a pesar del tiempo, el proceso para dejar a un lado los daños que ocasionó Pablo Escobar siguen siendo un reto para la ciudad, recordando que es por ello que se han derrumbado estructuras y lugares que eran representativos para los criminales de la época.

“Lo que hicimos fue explicarle y decirle que era una ofensa a las víctimas, cómo sucedió todo, lo que sucedió, y que estábamos en una estrategia de memoria en honor a las víctimas. Nosotros derribamos el Mónaco, pero no para borrar la historia. Donde estaba el edificio Mónaco, ahora es el parque memorial de la Inflexión, que es un homenaje a todas las víctimas”, afirmó Gutiérrez.

Respecto a los establecimientos comerciales que aún venden productos con el rostro de Escobar, Fico aseguró que, si dependiera de él, prohibiría la venta de estos elementos en la ciudad y que cuando los ve en la calle, le reclama a los vendedores.

“A mí no se me olvida cuando uno salía con eso de las bombas, en medio de las masacres, cuando no había celulares y los papás le decían a uno: ‘No se le olvide llevar las moneditas’. Eso era porque cuando había una bomba tocaba salir corriendo para llamar a los familiares y avisar que estábamos bien”, recordó el alcalde de Medellín.