Laura Sarabia y Verónica Alcocer no se sienten seguras con la protección del Gobierno: pidieron que les quiten el esquema de la UNP

La directora del Dapre y la esposa del presidente pidieron que no se incluya a personal de la Unidad Nacional de Protección en sus esquemas de seguridad - crédito Presidencia/Colprensa

Todo parece indicar que las relaciones internas del Gobierno siguen deterioradas, después de que se conociera en las últimas horas que dos de las mujeres más sonadas del Ejecutivo solicitaran que se retirara al personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad a cargo de uno de los alfiles del Presidente Gustavo Petro, Augusto Rodríguez.

La decisión de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, y la esposa del primer mandatario, Verónica Alcocer, solicitaron al alto Gobierno que modificaran sus esquemas de seguridad para apartar a cualquier guardaespaldas de la UNP, al parecer, tras los rumores de que Rodríguez sería el líder de la supuesta campaña de desprestigio contra el Gobierno Nacional.

Según informaron fuentes enteradas al diario El Espectador, Sarabia hizo la solicitud, bajo cuerda, hace dos meses y pidió que su esquema estuviera a cargo directamente del Dapre, incluyendo los vehículos blindados que tiene a su disposición la dependencia de la Presidencia y que son operados por la Policía Nacional, justamente para evitar tener contacto directo con la UNP.

Pero la misma situación se replicó con la primera dama, pues apenas 15 días atrás, antes de su viaje oficial a Suiza, Alcocer también solicitó que no la acompañara ningún funcionario de la unidad de protección al mando de Rodríguez.

Laura Sarabia estaría intentando retirar los vehículos que le asignó la UNP para protegerla, presuntamente, por desconfianza con el director de la entidad - crédito Andrea Puentes / Presidencia

Sin embargo, la entidad respondió que dichos rumores no son ciertos, pues a sus oficinas no ha llegado ninguna solicitud, ni de la directora del Dapre, ni de Verónica Alcocer, para que les sean retirados los vehículos oficiales y el esquema de protección.

“Hasta este momento no hay solicitud expresa de retiro de los esquemas de protección de la primera dama Verónica Alcocer y de la doctora Laura Sarabia. El esquema de protección de la primera dama está en cabeza de su esposo, el jefe del Estado. En el esquema de la primera dama se han presentado cambios en las personas de protección, que son novedades normales, sobre todo cuando ella sale del país (...) Cuando ella está fuera del país, el esquema se queda en Colombia”, comentó la UNP a El Espectador.

Aunque la respuesta la entidad fue contundente, fuentes enteradas del alto Gobierno confirmaron que los cambios se estarían promoviendo de forma discreta y sin despertar el malestar de Augusto Rodríguez y del mismo presidente Gustavo Petro, pues los dos llevan una cercana relación desde hace más de 30 años.

Incluso, Rodríguez ha acompañado al mandatario durante los últimos 30 años, desde que militaron juntos en la guerrilla del M-19. Además, ha sido su mano derecha en su paso por la política, ocupando cargos entregados por Petro mientras fue representante a la Cámara, Senador, alcalde de Bogotá y ahora último, como presidente de la República.

Verónica Alcocer tampoco querría contar esquemas proporcionados por la UNP - crédito Ministerio de Educación

“Precisamente porque sabían que se trataba de un asunto de muchísima sensibilidad para el presidente, pues quien dirige la Unidad ha sido uno de sus alfiles y desde hace muchos años. Pero lo que es cierto es que ambas han tratado de desligarse de la Unidad. Se perdió la confianza”, señaló una fuente cercana a Sarabia y Alcocer al diario nacional.

Pero los rumores sobre una posible guerra interna para desprestigiar a la primera dama y a varios de los funcionarios de Petro fue desmentida por el propio director de la UNP, que catalogó como absurdo e incluso señaló que el tema ya fue discutido con el primer mandatario.

“No me quiero meter en la discusión de una supuesta guerra que no existe. Alguien se lo inventó, pero no, yo ya he hablado del tema con el presidente Gustavo Petro y nos parece absurdo”, comentó Augusto Rodríguez a Semana.

Incluso, el director de la UPN se refirió a las declaraciones de Alcocer, quien instauró una denuncia ante la Fiscalía a comienzos de junio de 2024, por el supuesto hostigamiento que estaría recibiendo por parte de personas por determinar dentro del alto Gobierno.

“No sabemos quién les entregó a algunos periodistas una versión de una situación que consideran es una guerra, pero no hay ninguna guerra. Es un absurdo. No quiero hablar ni una palabra”, comentó al medio nacional.