Julián Triana es blanco de críticas tras sufrir un robo: “Celebran el crimen si quien lo sufre es opositor en ideas”

Julián Triana denunció que líderes políticos, como el director nacional de juventudes del partido Cambio Radical, se burlaron de su situación mediante memes, lo cual él criticó como una promoción del odio en lugar de la solidaridad y el entendimiento - crédito @trianavjuli / Instagram

El concejal Julián Triana, conocido por su compromiso político y su actividad en redes sociales, compartió su experiencia luego de sufrir un violento robo en Bogotá. El incidente tuvo lugar durante la madrugada del domingo 23 de junio en el barrio Modelia, lo que dejó una huella emocional en el político, el cual describió el episodio como “la noche más terrible de toda mi vida”. Pero, tras narrar su historia, el joven ha enfrentado una ola de odio y mensajes negativos dirigidos hacia él.

Según el relato detallado por Triana en sus redes sociales, el concejal se encontraba en su vehículo acompañado por dos personas cuando fueron abordados por cinco hombres armados que se movilizaban en moto y un carro deportivo negro. La situación se tornó amenazante rápidamente, con los delincuentes que exigieron que bajaran del vehículo bajo amenazas de armas de fuego, de acuerdo con su relato.

Triana narró con precisión los momentos de terror que vivieron: “Uno de ellos me apuntó a la cabeza desde muy cerca dentro del carro, luego fuera me golpearon con la misma pistola en la cabeza mientras me exigían la billetera y el celular”. El concejal, junto con las otras dos personas en el vehículo, fueron despojados de sus pertenencias mientras los asaltantes intentaban apoderarse también del automóvil.

Julián Triana narró cómo fue víctima de robo en Bogotá - crédito @trianavjuli / Instagram

La situación se complicó aún más cuando un celador local intentó intervenir al activar una alarma, lo que provocó que los ladrones respondieran con disparos. “Nos botamos al suelo, dos de nosotros resultamos heridos por los golpes recibidos”, expresó Triana al recordar el caótico momento. Afortunadamente, la rápida reacción del celador y la llegada de personas alertadas por los disparos lograron ahuyentar a los criminales, que huyeron del lugar con las pertenencias robadas pero sin el vehículo.

Posteriormente, el concejal y sus acompañantes fueron atendidos en el CAI Hayuelos y trasladados al Hospital de Fontibón, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas. Triana, visiblemente afectado por la experiencia, describió cómo el incidente le hizo confrontar el miedo a la muerte de una manera que nunca había experimentado antes.

“Sentí que mis sueños podrían extinguirse en un instante”, compartió Triana. “Fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la violencia que enfrentamos día a día en nuestra ciudad”. Además de las secuelas físicas, el concejal destacó el impacto emocional que dejó el robo, al destacar que seguirá lidiando con la angustia y la tristeza que experimenta.

Sin embargo, la difícil situación no terminó con el asalto físico. Triana también enfrentó una ola de críticas y mensajes negativos en redes sociales tras compartir su experiencia.

Luego de que el concejal Julián Triana compartiera su historia como víctima de robo en Bogotá, recibió burla y mensajes negativos - crédito @millanrussy / X

Muchos de los mensajes que recibió en redes sociales son acusaciones de que “quizá lo mejor habría sido que no sobreviviera”, junto con expresiones de odio y amenazas de muerte. En respuesta a las críticas, el líder político compartió públicamente una captura de pantalla de uno de los mensajes más agresivos que recibió, al destacar así la intensidad del discurso extremista en el espacio público. En ese mensaje, la persona lo insultaba, utilizaba lenguaje vulgar y culpaba a Triana por la situación actual de la sociedad.

“Estoy seguro de que la persona que me escribió este mensaje se autocalifica como “persona de bien”. Debe jurar que si todos fuéramos como él, esta sociedad sería un mejor lugar. Increíble, ¿no? Y así hay miles. Celebran el crimen si quien lo sufre es opositor en ideas”, comentó el concejal con preocupación.

Tras compartir su historia en redes sociales, Julián Triana se enfrentó a una avalancha de críticas y mensajes negativos que incluyeron amenazas de muerte y expresiones de odio extremas - crédito @trianavjuli / X

Además, Triana denunció que el director nacional de juventudes del partido Cambio Radical se burló de su situación a través de un meme, en el que se insinuaba que el incidente era una consecuencia de sus posiciones políticas.

“Un nuevo “líder” repleto de odio que le desea el mal a quien no piensa como él. Los puntos de la cabeza me los quitan en 10 días, lo mala persona en cambio tiende a volverse peor... (sic)”, criticó el concejal, al replicar el mensaje de Sebastián Rengifo.

