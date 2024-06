Youtuber colombiano fue víctima de la delincuencia en Barcelona: “Me robaron todo”

Barcelona es una de las ciudades con mayor nivel de inseguridad en España - crédito RealEstate/@PlanetaJuan/YouTube

A pesar de no tener los niveles de inseguridad que se manejan en otros países del mundo, en los últimos años se ha señalado a Barcelona como un destino en el que los turistas deben tener cuidado por los niveles de inseguridad registrados.

Sobre esto, un informe de Eurostat indicó que luego de Bruselas (Bélgica), Barcelona es la ciudad europea en la que más robos se han reportado desde 2021 por cada 100.000 habitantes, seguida en esta lista por Melilla, Ceuta y Madrid.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El youtuber colombiano Juan Díaz, que es más conocido como Planeta Juan, terminó siendo víctima de la inseguridad que existe en la capital de la comunidad autónoma de Cataluña, puesto que en una visita que estaba haciendo allí antes de partir a Francia fue robado.

De acuerdo con el testimonio de Díaz, que se encuentra haciendo un recorrido en carro por varios países del viejo continente; se alejó del vehículo durante varias horas para estar en la playa y cuando volvió a donde lo tenía estacionado encontró que una de las ventanas había sido destrozada por un ladrón.

De esta forma, los delincuentes se llevaron las maletas de viaje del colombiano, en donde tenía además de su ropa, varios dispositivos electrónicos como computares y cámaras esenciales para su labor.

“Cuando yo llegué me di cuenta de que tenía un vidrio roto, está completamente roto… Supongo que el ladrón entró y bajó esto de alguna forma, llegó y accedió al baúl, les voy a mostrar, las maletas se habían ido”, afirmó el colombiano.

El colombiano quedó con los elementos que tenía en un bolso de uso personal - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Diaz indicó que, por fortuna, él se movilizaba con un bolso personal en el que tenía su dinero, tarjetas y pasaportes, por lo que afirmó que “la cosa pudo haber sido peor”.

Luego de destacar que estaba triste, pero que debía continuar con su viaje, el colombiano recibió una notificación en la que le indicaban que sus audífonos inalámbricos habían sido activados, por lo que intentó acudir a la policía para pedir ayuda, ya que tenía la ubicación exacta de dónde estaban sus cosas.

“En esas cosas que se llevaron había tres artefactos de la marca Apple y hace 16 minutos mis audífonos fueron utilizados en Barceloneta, pero no puedo ingresar sin una orden judicial”.

Algo que sorprendió al colombiano es que los uniformados le indicaron que, a pesar de tener la ubicación de sus audífonos, tablet y computador, no podían ingresar a ninguna vivienda para intentar recuperar sus elementos personales.

Los argumentos que entregaron los policías es que al ser un edificio de seis pisos (el lugar indicado por el colombiano), ellos no podían preguntar en cada residencia si alguno de los pobladores tenían sus cosas, por lo que la denuncia en la que indicó que le habían robado más de $10.000 euros, no le servía de mucho.

“El problema es que son seis pisos, yo no puedo preguntar piso por piso por unos audífonos. Si yo supiera que están en el tercero y yo le digo que me dé la autorización de entrar y me dice que no, no puedo hacer más”, le respondió el uniformado a Díaz.

A pesar de saber en dónde estaban sus cosas, el colombiano no las pudo recuperar - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Tras conocer que no había forma de recuperar sus cosas, Juan Díaz compró ropa y un computador en Barcelona antes de retomar su viaje; sin embargo, antes de dejar España afirmó que le parece increíble que sea tan fácil para los ladrones salirse con la suya en España.

“Así no más, los policías son buena gente, pero aquí en España no nos protege la ley, esto queda de lección para que sepamos, en este edificio están mis cosas y están los ladrones, pero no hay nada que pueda hacer ni con la policía”, puntualizó el colombiano.