Enrique Gómez y por qué convocó a marchar el 20 de julio: “Seguidilla de movidas inmorales y deshonestas”

A través de sus redes sociales, que se han convertido en una especie de “trinchera” contra las iniciativas promovidas por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, jefe político del partido de Salvación Nacional, explicó el domingo 23 de junio de 2024 los motivos por los cuales los colombianos deben salir a las calles el sábado 20 de julio: Día de la Independencia y jornada en la se instalará una nueva sesión del Congreso.

Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder de esta colectividad, Álvaro Gómez Hurtado, destacó –punto por punto– los aspectos que hacen necesaria una movilización en Bogotá y las principales ciudades del territorio nacional, en contra de las políticas del Ejecutivo; pero también contra los escándalos que han salpicado a Petro y sus funcionarios, a raíz de las denuncias de corrupción que han aflorado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), entre otros.

“Balance rápido de casos de corrupción de este desgobierno, porque no podemos permitir el olvido sobre su seguidilla de movidas inmorales y deshonestas. Tenemos el deber de la memoria”, advirtió Gómez Martínez, antes de hacer el recuento de los sucesos que ponen en duda, desde su concepto, la legitimidad del mandato del gobernante progresista. Una lista que desató, como era de imaginarse, una fuerte ola de indignación entre los opositores del primer mandatario.

“Comencemos: dineros irregulares para la campaña, el ‘Yo no lo crie’ con Nicolás Petro, visitas de Fernando Petro a cárceles y el pacto de La Picota, Laura Sarabia, la niñera y el polígrafo, audios de Benedetti y los $15.000 millones, esposo e hijo de la inepta ex ministra de Minas, Irene Vélez”, adelantó el político bogotano, que se ha convertido en una especie de “piedra en el zapato” para los sectores afines al Ejecutivo.

La lista de la “vergüenza” que Enrique Gómez Martínez le sacó a la luz a Gustavo Petro

En su lista de hechos por los cuales se deberá salir a las calles se destacan, además, lo que denominó el “séquito de la Alcocer”, en referencia con la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer; el apoyo del empresario Euclides Torres a la campaña del presidente, “Fecode y el dinero no reportado”, el caso del gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol; además del caso de la Ungrd y lo que llamó “ollas y coimas” de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

A su vez, “magistrados chuzados y ahora el reporte sobre el clan Sarabia”, estos dos últimos sucesos dominantes en la agenda informativa del fin de semana del 23 de junio, referente a las denuncias de los togados de la Corte Constitucional sobre presuntas interceptaciones ilegales, y de los señalamientos contra Andrés Sarabia, hermano de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en lo que sería una presunta red de contratación ilegal en el Congreso.

“Sin entrar a revisar RTVC, catalanes, bodegas y ataque digitales, etc., etc. A lo anterior le suman, por favor, el saqueo pensional que aprobaron y el desastre que causará muertes con shu shu shu generado sobre el sistema de salud. Todo bajo un manto de victimización que pasa de un: ‘nos engañaron, nos traicionaron, a no sabíamos nada’ que ya no tiene cabida’”, resaltó Gómez Martínez en su mensaje, al que se sumaron algunos adeptos.

Y, por último, se cuestionó sobre lo que se espera con la continuidad de Petro en el cargo. “Colombianos, ¿eso es lo que queremos para el futuro el país? Salgamos el 20 de julio a recordarle al petrismo que no pueden pasar por encima de todos: #ALasCalles20Julio”, remarcó el líder opositor, que al igual que otros aspirantes a la presidencia en 2026 estaría allanando su nueva aspiración, tras aparecer en la escena pública en 2022 y ganarse algunos espacios para su presencia en los debates.

