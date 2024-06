Germán Vargas Lleras señaló que Santiago Montenegro y los fondos tienen un “silencio cómplice” frente a la pensional de Petro

El exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras criticó la aprobación de la reforma pensional en el Congreso de la República - crédito Luisa González/Colprensa

En la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobada la reforma pensional, luego de que el recinto tomara la decisión de adoptar el proyecto enviado por el Senado de la República.

La iniciativa del Gobierno nacional ha despertado una serie de críticas, entre ellas la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El líder de Cambio Radical en su columna de opinión publicada en El Tiempo y la red social X, advirtió de los “graves efectos” de la reforma pensional tras su aprobación.

Germán Vargas Lleras criticó a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos - crédito @German_Vargas/X

Vargas Lleras precisó que “lo hicieron de la peor y más burda manera... violando, una vez más, el reglamento del Congreso y desconociendo numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Si querían evitarse la conciliación de los textos de ambas cámaras, lo consiguieron, pero dejaron moribunda la reforma”.

Asimismo, indicó que “todos quedaron satisfechos con el resultado. Del Gobierno y sus bancadas lo entiendo, de los partidos que se opusieron en un principio y luego se doblegaron, solo ellos resolverán sus problemas de conciencia”.

El exvicepresidente cuestionó a los representantes del gremio de los fondos privados, entre ellos Santiago Montenegro, presidente de Asofondos: “Tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados”.

Por tal razón, Vargas Lleras se preguntó en su escrito “¿Qué tipo de negociación habrá tenido lugar entre ellos y el Gobierno de la que no nos enteramos?”, respondiendo lo siguiente: “Debió ser alrededor de las nuevas comisiones acordadas por administración, calculadas sobre la totalidad de los activos por ellos gestionados”.

Y explicó: “Un nada despreciable 0,7 % que mal contado representa utilidades por más de 2,1 billones para ellos y que, además, les permitirá seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que se consoliden las pensiones de vejez y pasen a Colpensiones. Ni qué decir de la exención de IVA por los servicios prestados por las AFP. Muchas otras disposiciones nos confirman que los fondos recibirán por menor gestión y responsabilidad una mayor rentabilidad. Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS”.

La Cámara de Representantes aprobó, de manera express, la reforma pensional en cuarto debate - crédito @CamaraColombia/X

Germán Vargas Lleras se sumó a la lista de quienes piden que la reforma pensional sea estudiada por la Corte Constitucional, debido a que hay sentencias que dejan en evidencia que cada proyecto tiene que ser debatido ampliamente antes de ser aprobado o hundido en el Congreso de la República.

“Queda, por supuesto, la leve esperanza de que la Corte Constitucional no cambie la jurisprudencia que por años ha sostenido sobre el trámite de leyes y actos legislativos en cuanto a la exigencia de los debates y la publicidad. Baste con recordar las sentencias C-668 de 2004; C-084 de 2019, de la cual fui accionante, y la C-047 de 2021, entre muchas otras”, manifestó el líder de Cambio Radical.

Y agregó: “empiezo a compartir la opinión de algunos analistas y, tal como lo insinuó María Isabel Rueda a propósito del fallo sobre el Ministerio de la Igualdad y varios otros, que la Corte haya empezado a actuar con temor o cálculos políticos. De ser así, como me temo, habremos perdido la última trinchera de la institucionalidad”.

Santiago Montenegro a través de una carta pública ya había dejado claro que nunca tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en medio del trámite de la reforma pensional.

“Es absolutamente falso afirmar que me reuní con el señor Andrés Calle. No conozco al representante ni jamás me he reunido con él”, escribió el presidente de Asofondos en la misiva.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro aseguró que nunca tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en medio del trámite de la reforma pensional - crédito Congreso de Asobolsas

“En nuestro derecho los hechos negativos no son susceptibles de demostración porque es imposible demostrar que algo no se hizo”, agregó Montenegro.

Finalmente, recalcó en la carta que que no es posible exhibir pruebas sobre situaciones que no ocurrieron y que pueden afectar su buen nombre.