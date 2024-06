Así le fue a Wilmar Roldán en su primer partido de la Copa América: la roja a Enner Valencia y el ‘blooper’ que protagonizó

Enner Valencia dejó a Ecuador con 10 jugadores, luego de que Wilmar Roldán decidiera sacarle tarjeta roja tras la revisión del VAR en el partido ante Venezuela - crédito DSports

Enner Valencia, destacado jugador del seleccionado de Ecuador, fue expulsado tras cometer una falta severa contra José Martínez durante el primer tiempo del partido en el que Ecuador perdió 2-1 frente a Venezuela por la primera fecha del Grupo B de la Copa América. El incidente ocurrió a los 18 minutos del primer tiempo en el Levi’s Stadium de California.

El delantero del club Internacional de Porto Alegre protagonizó una acción brusca que culminó con su expulsión. La jugada comenzó con un ataque del equipo ecuatoriano, donde Kendry Páez remató en el área y el arquero Rafael Romo dio un rebote. En ese momento, Valencia impactó con su botín en el cuello de Martínez, que quedó tendido en el césped pidiendo atención médica. El árbitro Wilmar Roldán inicialmente mostró una tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, la cambió a roja.

Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas por la decisión del juez colombiano, pues algunos defendían al atacante al decir que no hubo mala intención de su parte; mientras que otros analistas expertos en Colombia destacaron la actuación de Roldán, que en la Liga Colombiana suele ser un poco reacio a modificar sus decisiones tras la revisión del VAR:

Wilmar Roldán arbitró su decimocuarto partido de la Copa América desde que es árbitro FIFA - crédito Darren Yamashita-USA TODAY Sports

“EXPULSIÓN CLARA: Muy fuerte la patada de Enner Valencia que deriva en una clara tarjeta roja. Tiene la pierna bastante estirada y le pone los taches entre el pecho y la cara, casi que en el cuello. Muy peligrosa. Bien por el VAR Juan Lara llamando a Wilmar Roldán” @ElVarCentral

“Increíble: el árbitro Wilmar Roldán amonestó a Valencia en esta acción, de frente y no se atrevió a expulsarlo, pero más increíble que el VAR le tenga que decir q es expulsión, no cabe duda que los árbitros comodinos e irresponsables andan por todo el mundo” @ramosrizo

Otro de los momentos donde Wilmar fue el protagonista, fue en una acción insólita al minuto 58 cuando se atravesó en la carrera de un jugador de Venezuela, el cual terminó en el piso. El jugador reclamó al juez colombiano por su mal posicionamiento en la cancha, pero todo terminó entre ellos en medio de risas por lo sucedido.

Venezuela remontó el marcador en el segundo tiempo con goles de Jhonder Cádiz a los 64 minutos y Eduard Bello a los 74. En su primer partido de la Copa América, Roldán mostró cuatro tarjetas amarillas, la tarjeta roja de Valencia, 34 faltas, siendo los ecuatorianos los de más infracciones (20) y respaldado en sus jueces de línea fueron 4 fueras de lugar.

Son 10 árbitros colombianos presentes en el certamen de selecciones más antiguo del mundo, como central el otro nombre que acompaña a Wilmar Roldán es Jhon Ospina. Entre los asistentes, aparte de los ya nombrados, aparecen Jhon Gallego y Miguel Roldán. Por último, en la categoría de árbitro VAR fueron seleccionados Nicolás Gallo, Yadir Acuña y David Rodríguez.

Así le ha ido a Wilmar Roldán en las ediciones pasadas de la Copa América

Wilmar Roldán es uno de los mejores árbitros de Suramérica, según la Conmebol - crédito Sergio Moraes(REUTERS

Wilmar Roldán, experimentado árbitro colombiano, ha participado en cinco ediciones de la Copa América desde su debut en 2011. En esa primera edición, Roldán estuvo a cargo de dos partidos de la fase de grupos y arbitró el encuentro por el tercer puesto entre Perú y Venezuela, donde mostró 16 tarjetas amarillas y una roja a Tomás Rincón.

Para la edición de 2015, Roldán arbitró tres partidos, incluyendo la final entre Chile y Argentina, donde Chile obtuvo su primer título en la Copa América. Durante ese torneo, sumó 22 tarjetas amarillas y sancionó dos penaltis, sin mostrar tarjetas rojas. En 2016, en la edición celebrada en Estados Unidos, arbitró el partido entre Ecuador y Perú que culminó en empate 2-2, y otro enfrentamiento entre Ecuador y los anfitriones, Estados Unidos, que terminó con una victoria para los locales.

En la Copa América 2019 en Brasil, dirigió tres partidos: Venezuela vs. Perú (0-0), Venezuela vs. Argentina (0-2) y la semifinal entre Chile y Perú (0-3). Durante esta edición mostró 13 tarjetas amarillas, una roja y sancionó un penalti. En la edición 2021, con sede nuevamente en Brasil, Roldán estuvo a cargo de dos encuentros del Grupo A: Argentina vs. Chile (1-1) y Paraguay vs. Chile (2-0).