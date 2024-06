Nuevo caso de maltrato animal, quemaron viva a la perra de un habitante de calle en Cúcuta, “Malditos policías”

En el video se puede ver al perro calcinado y como su dueño lo llora mientras explica por qué creen que lo quemaron Crédito: @andreanimalidad @victorcaicedoanimalista / Instagram

Desde la cuenta oficial de Instagram de la senadora colombiana Andrea Padilla Villarraga, se denunció que en Cúcuta quemaron viva a la mascota de un habitante de calle.

“¡Quemaron vivo a una perrita de un habitante de calle en Cúcuta!”, afirmó la senadora, que además instó a las autoridades locales a esclarecer estos hechos, pues en el video, el hombre dueño de la perra afirma que fueron policías quienes realizaron este hecho de crueldad animal.

“Los dientecitos... malditos policías, los que estaban en guardia, fueron los malditos esos”, se le escucha decir al hombre habitante de calle, mientras se encuentra estado de llanto. Al ver la zona incendiada, toma lo que queda del animal. El video es explícito, y se puede ver el pelaje del animal incinerado.

Un desgarrador video mostrado en redes sociales muestra a un hombre llorando, diciendo que su perra fue quemada por la policía durante un desalojo cerca del río Pamplonita - crédito @victorcaicedoanimalista / @andreanimalidad / Instagram

El cuerpo del animal no parece tener forma, pese a que se le puede identificar algunas de sus patas, hocico y cuenca oculares.

En el video también se puede evidenciar que el pasto en el que está el cuerpo, en cercanías al río Pamplonita y por el puente San Rafel. “Le echaron candela a todo esto”, se le escucha decir a una mujer, quien se presume está grabando el video.

“Ahí la justicia tiene que ver porque hacen las cosas inconscientemente los perros, esos... malditos policías, la mayoría no sirven pa’mierda”, afirma el indigente, refiriéndose a los policías que acusa como responsables del incendio y la muerte de su mascota.

El registro también muestra la zona que acababa de ser incendiado - crédito @victorcaicedoanimalista / @andreanimalidad / Instagram

Según el mismo video, la policía argumentó que se hizo esa quemada porque las habitantes de calle permanecían en la zona, hecho que también fue cuestionado, pues no solo el perro fue quemado vivo, sino que en las imágenes se puede apreciar un anfibio, un sapo, además, la mujer del video también afirma que mientras grababa, algunos troncos seguían prendidos “contaminando el ambiente”.

“Rechazamos todos estos actos contra las personas sin hogar y más que no tengan el cuidado... no es justo y no nos podemos poner a buscar justicia porque no tenemos plata.

La Fiscalía General de la Nación judicializa a dos personas por maltrato animal en Cundinamarca y Huila

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), llevó a cabo la judicialización de dos individuos acusados de cometer delitos de maltrato animal en los departamentos de Cundinamarca y Huila. Las autoridades informaron que ambos incidentes involucraron agresiones a perros utilizando armas de fuego.

El Gelma (Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal) es la seccional de la Fiscalía General de la Nación que atiende los casos de maltrato animal en el país - crédito @FiscaliaCol/X

En el primer caso, sucedido el 12 de enero en la vereda El Mesón del municipio de Pitalito, Huila, Wilmer Anacona Bravo disparó a un perro llamado Toby. Según la indagación de la Fiscalía, Anacona Bravo disparó al animal cuando este ingresó a su vivienda. Toby fue llevado a una clínica veterinaria, donde logró recuperarse de sus heridas.

El segundo incidente ocurrió el 20 de agosto de 2023 en una finca de la vereda Chatasuga en el municipio de Choachí, Cundinamarca. Wilson Javier Sánchez Barreto disparó tres veces a un perro llamado Cónsul. Este también fue trasladado a un centro veterinario, donde sobrevivió tras una intervención quirúrgica.

Anacona Bravo fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, además de maltrato animal. En tanto, Sánchez Barreto enfrenta cargos por maltrato animal. En Colombia, el maltrato animal está penalizado según el Código Penal y la Ley 1774 de 2016, la cual contempla sanciones económicas y penas de prisión, incrementadas si se cometen ciertas conductas agravantes.

Estos recientes casos han resaltado la importancia de las líneas de denuncia disponibles en el país para reportar maltrato animal, subrayando el compromiso de las autoridades de reforzar la protección animal y aplicar las sanciones correspondientes.

Líneas para denunciar casos de maltrato animal

En Colombia, existen diversas líneas para denunciar casos de maltrato animal. Algunas de las principales son:

Llamando a la línea celular 122 , la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al (601) 5 702 000 (opción 7).

La Fiscalía, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en A Denunciar para que, a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

Policía Nacional : Línea 123 o a través de la aplicación “Policía Nacional Colombia”.

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) : Línea telefónica (601) 6 477 117 (en Bogotá).

Secretaría de Ambiente : Línea 110 (en Bogotá).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Línea gratuita 018000 91 08 41..