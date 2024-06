Polémica respuesta de un hombre que, por celos, le dio cuatro puñaladas a un mesero en Santa Marta: “Las cosas pueden no parecer lo que son”

Omar Suárez Fontalvo, homicida motivado por los celos - @OscuraColombia / X

Utilizando una camiseta con la frase “Love, powerful energy in the universe” (Amor, energía poderosa en el universo, en español), Ómar Suárez Fontalvo se presentó en el restaurante en el que trabaja Heiner Enrique Sánchez, ex de su actual pareja sentimental, para dar cumplimiento a las amenazas que habría estado realizando desde hace semanas por cuenta de los celos.

Sánchez, que se mantiene en contacto con su pareja por los hijos que tienen en común, se habría convertido en confidente de la mujer los últimos días, luego de que compartiera con él los abusos a los que era sometida por Fontalvo.

Con todo y que, según testigos, fue el mismo Fontalvo el que, en un principio, se interpuso en su relación. Aunque, precisamente, fue esta la razón del ataque, pues, el agresor sentía miedo de que su pareja regresara con Sánchez.

Esta no es la primera vez que Fontalvo hiere a otro hombre por cuenta de los celos - crédito @OscuraColombia / X

De ahí que el domingo, 16 de junio, se acercara hasta el restaurante en el que trabajaba y, sin importarle que estaban a la vista de comensales y otros trabajadores del lugar, lo atacó, propinándole cuatro puñaladas que, de momento, tienen a Sánchez debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Él le quitó la mujer al muchacho y ahora vino a matarlo... a apuñalarlo, porque cree que el otro se la va a quitar, lo tiene amenazado hace rato”, se escucha gritar a un hombre en el fondo de la grabación en la que otros samarios decidieron cuestionarlo.

Al preguntarle, repetidamente, por qué decidió atacarlo, Fontalvo respondió que era un asunto entre él y su víctima, que a nadie más debía importarle y, para colmo, sugirió que “las cosas pueden no parecer lo que son” y “la justica es para los más huevones”.

Probablemente, refiriéndose al 2015, cuando habría sido capturado y enviado a prisión por el asesinato Luis Guillermo Hernández, aunque el municipio de Fundación, en lo que, se cree, podría haber sido otro ataque motivado por los celos.

Colombia sería el segundo país más infiel en la región: solo Brasil logra superarlo

Colombia se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con mayor número de casos de infidelidad, según dos estudios recientes realizados por las plataformas Gleeden y Ashley Madison. Brasil encabeza la lista, siendo el país con mayor número de infieles, lo que se sostiene, en parte, por su alta densidad poblacional de 214 millones de habitantes, en comparación con los 51 millones de Colombia. Y, finalmente, México, con una población de 127 millones, da cierre al top 3.

Colombia sería el segundo país de Latinoamérica con el mayor número de infieles - crédito Pixabay

Al respecto, el psicólogo clínico y experto en fenómenos sociales, Andrés Gutiérrez, explicó en una entrevista para Blu Radio que la infidelidad se da principalmente debido a la monotonía en las relaciones, la tentación y la rutina. Además, de acuerdo con Gutiérrez, el contacto con otras personas a través de medios digitales o encuentros sexuales son las formas más comunes de infidelidad en el país.

El impacto emocional de la infidelidad es significativo, afectando gravemente la salud mental de quienes la padecen. Gutiérrez señaló que el estrés resultante de estos eventos influye negativamente en la toma de decisiones y puede repercutir en diversas áreas de la vida.

Seis de cada diez colombianos han admitido haber sido infieles en el pasado - crédito visualesIA

Las ciudades con mayor frecuencia de infidelidad en Colombia son Rionegro, seguida por Medellín y Bucaramanga. También se incluyen en esta lista Tunja, Tuluá, Bogotá, Pereira, Villavicencio, Ibagué y Popayán. Aunque, por supuesto, el fenómeno de la infidelidad no discrimina origen, edad, género, orientación sexual, religión o ideología política.

Lo que sí es que, según Silvia Rúbides,”directora de Marketing de Gleenden: “La causa principal de la infidelidad en el caso del hombre es porque a pesar de ser infieles no asumen la responsabilidad, pero todo es porque fueron seducidos y no pudieron evitar la tentación. En el caso de las mujeres la mayoría es por la falta de piropos y atención de las parejas”.