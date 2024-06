Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, reveló que quiere trabajar con Shakira después de su posible liberación en 2025

Yolanda Saldívar, asesina de Selena, desea ser la asistente de Shakira -crédito Joan Mateu Parra/AP - @Oxygen/Instagram

Yolanda Saldívar, la mujer condenada por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla en 1995, expresó su deseo de convertirse en la asistente personal de Shakira una vez sea liberada de prisión, algo que podría suceder en marzo de 2025. La exenfermera, actualmente de 63 años, está cumpliendo una cadena perpetua, pero su buen comportamiento en la cárcel le ha permitido la posibilidad de solicitar libertad condicional.

En una reciente entrevista con el medio BBC, Saldívar reveló que su intención es reincorporarse a la vida laboral y mencionó que admira profundamente a la cantante barranquillera: “Me gustaría ser la mano derecha de Shakira”, afirmó en la entrevista. Este anuncio generó preocupación entre los seguidores de la artista, que temen por su seguridad en caso de que la asesina de Selena llegase a trabajar con la artista.

Yolanda Saldívar expresó deseo de ser asistente de Shakira cuando salga de prisión -crédito @theicybb/X

Saldívar fue condenada por el asesinato de Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995, en un hotel en Corpus Christi, Texas. La joven estrella del tex-mex fue asesinada después de descubrir que Saldívar estaba apropiándose fondos del club de fans que presidía y de las boutiques de la cantante. Saldívar ha mantenido en diversas ocasiones que el disparo fue un accidente, afirmando que su intención era suicidarse y no matar a Selena.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los fanáticos de Shakira manifestaron su rechazo ante la posibilidad de que Saldívar quede en libertad y se acerque a la intérprete de Pies Descalzos. Mensajes de advertencia y preocupación inundan las plataformas digitales: “¿Que Yolanda Saldívar quiere ser la asistente de Shakira? ¿Quién se cree esta mujer que es?”, “Esa señora quiere otra víctima para hacerse famosa”; “Dice Yolanda Saldívar que ahora quiere trabajar y ser la mano derecha de Shakira”; “El encierro la tiene mal”, son algunos comentarios.

Seguidores de Shakira se muestran preocupados por la seguridad de la artista ante la declaración de Yolanda Saldívar -crédito Andrew Kelly/Reuters

El caso de Yolanda Saldívar ha mantenido una gran relevancia mediática. La familia Quintanilla ha dejado claro en múltiples ocasiones su oposición a que Saldívar sea liberada. Abraham Quintanilla, padre de Selena, calificó de mentira las declaraciones de Saldívar sobre sus supuestas intenciones de suicidio: “Todo lo que ella dice son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”, afirmó en una entrevista en respuesta a lo que afirmó la señalada en un documental.

A pesar de las declaraciones de Saldívar, la realidad es que la posibilidad de libertad condicional no está garantizada. El proceso de evaluación incluye no solo su comportamiento en prisión, sino también el contexto y gravedad del delito cometido. Además, el hecho de que los Quintanilla y los seguidores de Selena continúen rechazando vehementemente cualquier posibilidad de su liberación podría pesar en la decisión final.

Yolanda Saldívar, condenada por asesinato de Selena, puede solicitar libertad condicional en 2025 -crédito @FbiMi6/X

En un documental Selena & Yolanda: The Secret Between Them, Saldívar abordó el asesinato nuevamente, afirmando que “el público merece conocer toda la verdad”. En el documental producido por Oxygen True Crime, afirmó: “En ningún momento quise lastimar a nadie... Quería matarme yo, no a ella (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la evidencia presentada durante su juicio y por la familia de Selena.

Por ahora, Saldívar ha emitido un comunicado a través de sus abogados en el cual solicita no ser contactada para más entrevistas hasta que el proceso de libertad condicional sea decidido. “Actualmente no estoy interesada en hacer entrevistas o videos o similares. Mi familia maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025″, se lee en el comunicado mientras que el destino de Yolanda Saldívar permanece incierto.

Entrevista revela la intención de Yolanda Saldívar de trabajar con Shakira tras salir de prisión - crédito @Partedelcaos/X