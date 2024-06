Familiares de colombiano que luchó en Ucrania y está en poder de Rusia piden ayuda para su repatriación

Miguel Ángel Cárdenas Montilla aseguró haber sido engañado por los ucranianos - crédito Ministerio de Defensa Ruso

La invasión de Rusia y Ucrania representa uno de los conflictos bélicos más violentos del siglo XXI. Desde febrero de 2022, inició una contienda que ha dejado miles de muertos en la zona de combate; sin embargo, tal confrontación ha llegado a generar afectaciones en la ciudadanía no solo de las naciones inmersas sino también de otras partes del mundo.

Y es que, en uno de los casos más sonados en el territorio nacional, las autoridades rusas dieron a conocer que Miguel Ángel Cárdenas Montilla, un expolicía caleño, se entregó en plena zona de combate. El colombiano viajó hacia el este europeo con el fin de brindar apoyo a Ucrania realizando labores de custodia en la retaguardia; sin embargo, las autoridades de ese país lo habrían “usado” para librar el conflicto con los rusos en la avanzada.

Frente a ello, los familiares de Cárdenas Montilla pidieron ayuda al Gobierno nacional con el fin de que intercedan por él ante las autoridades rusas, con las que el presidente Gustavo Petro podría entablar cierta cercanía. Su madre, Blanca Amparo Montilla, pidió puntualmente que su hijo sea devuelto a su país de origen sano y salvo”.

“Con el corazón en la mano les pido que me devuelvan a mi hijo sano y salvo, que no me le vayan a hacer nada, que me lo protejan, que me lo devuelvan”, comentó Amparo Montillo a Noticias Caracol.

Al parecer, Cárdenas Montillo se desplazó hacia Ucrania debido a que le prometieron un buen pago, tal como les había indicado un amigo de años atrás. De hecho, explicó un familiar del caleño, esa persona le habría dicho al colombiano que él podría ganarse en un mes, lo que en el territorio nacional hubiera conseguido con un año de trabajo.

El colombiano afirmó que se integró a las filas ucranianas por videos en TikTok - crédito Video Ministerio de Defensa de Rusia

Además, en caso de cumplir con un buen papel en el conflicto, Cárdenas Montilla podía haber ganado una bonificación. Sin embargo, tales promesas resultaron ser falsas, tal como dio a conocer el mismo colombiano a través de un video.

“Ucrania nos mintió, porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminamos ahí acribillándonos”, afirmó en un clip difundido Sputnik.

Cárdenas detalló además que, junto a otros nueve colombianos, recibió entrenamiento militar en Ucrania durante menos de una semana, donde les enseñaron a “disparar, lanzar granadas y hacer una avanzada”. De hecho, manifestó que los extranjeros que viajan a Ucrania no siempre comprenden claramente su destino y que no les pagan el salario prometido.

“... mirando por TikTok salía que necesitaban militares voluntarios y mientras conseguía el dinero para viajar.. Avanzadas rutinarias, no una menos de una semana antes de entrar al punto de batalla, solamente menos de una semana y solamente vimos lo que fue disparar polígono, cómo lanzar granadas y algo base de que era como hacer una avanzada. Me dieron el uniforme, me dieron chaleco, arma, casco y una pava y guantes y el arma si el arma también”, afirmó el colombiano.

La invasión de Rusia a Ucrania comenzó en febrero de 2022 - crédito AP

Cómo inició el conflicto entre Rusia y Ucrania

Rusia lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022, con el objetivo aparente de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, según alegaciones del Gobierno ruso. Sin embargo, esta acción ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional, que la considera una agresión injustificada contra la soberanía ucraniana. La respuesta de Ucrania ha sido una defensa férrea de su territorio, apoyada en gran medida por ayuda militar y económica de varios países occidentales y organizaciones internacionales.

El conflicto ha provocado una crisis humanitaria considerable con millones de desplazados internos y refugiados huyendo hacia países vecinos y otros países en Europa. Las sanciones económicas impuestas a Rusia por varios países han impactado su economía, mientras que Ucrania enfrenta la destrucción de infraestructura clave y desafíos económicos significativos. A pesar de varios intentos de negociación y cese al fuego, el conflicto continúa sin una resolución clara a la vista, afectando la estabilidad y la seguridad regional e internacional.