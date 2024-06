Diana Ángel reveló que ha sido duro enfrentarse a su realidad después de ‘La casa de los famosos Colombia’

Diana Ángel ha recibido varios comentarios negativos desde su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La actriz Diana Ángel, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, ha generado opiniones en las redes sociales desde su salida del reality. La actriz confesó que ha recibido múltiples comentarios negativos, y ha hablado públicamente sobre este tema a través de sus redes sociales. La bogotana expresó que lo que se vio de ella en el programa no la define como persona, enfatizando que la competencia representa una realidad distinta de la cotidiana.

En una dinámica de preguntas con sus seguidores, Diana Ángel respondió a uno de sus fans sobre cómo maneja estos comentarios negativos: “No les pongo mucho cuidado, la verdad les confieso que ha sido extraño enfrentarse a la realidad fuera de La casa de los famosos Colombia, porque allá es una cosa y afuera otra”, mencionó la actriz, compartiendo que ha tenido que adaptarse nuevamente al mundo real después de pasar varios meses en un entorno de competencia aislada.

Durante sus intervenciones en el reality, Ángel destacó por su energía, afecto y sentido del humor, atributos que le ganaron la simpatía de muchos de sus compañeros, incluido el humorista Camilo Díaz, conocido como Culotauro, con quien generó una gran química. Aunque hubo rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos, Diana Ángel aclaró que no intentarían nada más allá de una amistad y que apreciaba las experiencias vividas en el programa. Tras su salida, la actriz comentó que el humor ha sido su gran aliado para enfrentar los comentarios negativos, admitiendo que era consciente de que sus acciones en el programa podrían tener repercusiones.

Sobre su adaptación a la vida fuera del reality, la bogotana expresó que ha sido un proceso complejo: “Creo que todo fue parte del juego y de la experiencia, uno empieza a aterrizar y se da cuenta que lo que uno hizo allá tiene consecuencias, hay que ponerles cara con madurez, tranquilidad y bastante humor. Estoy súper bien y tranquila”, reflexionó la actriz, mostrando una actitud madura al confrontar las críticas con tranquilidad.

¿Cómo se lleva Diana Ángel con Nataly Umaña?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram, los fanáticos de la actriz bogotana aprovecharon para indagar sobre las relaciones personales del programa, específicamente de la amistad entre Umaña y Ángel.

Diana Ángel dio su opinión sobre Nataly Umaña, una de las concursantes más controversiales debido a su breve romance con Miguel Melfi, que le costó su matrimonio con el actor Alejandro Estrada. La bogotana, en vez de criticar la relación sentimental de Umaña, expresó su respeto y aprecio por ella: “Nataly me cae muy bien, realmente a mí nadie me cae mal. Pasa es que estando allá uno tiene que jugar y además el juego lo lleva uno a eso, a tener conflictos, a chocar y pues a jugar, muy difícil de entenderlo, pero con Nataly me la llevo bien”, afirmó, destacando que, aunque el formato del programa puede llevar a los participantes a conflictos, ella mantiene buenas relaciones con sus compañeros.

La actriz también expresó su sorpresa ante la decisión de Nataly Umaña de regresar al programa después de su salida. Ángel elogió el valor de su compañera, calificándola de “valiente” por tomar esa decisión. “Me pareció muy raro que hubiera aceptado volver. Yo le dije ‘eres una valiente’ porque tomar la decisión de irse otra vez para allá y pues cómo va a llegar uno allá y ella ha tomado sus decisiones y fue y parchó, hizo lo que hizo. Yo no hubiera vuelto, ella es una valiente”, comentó, resaltando la inesperada reintegración de Umaña al intensamente competitivo y polémico entorno del programa de convivencia.

