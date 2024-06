Elección de nuevo rector de la U. Nacional causó duros comentarios contra Petro: “Día triste para la educación”

José Ismael Peña, el destituido rector de la Universidad Nacional, y Leopoldo Múnera, escogido como el nuevo titular del centro universitario - crédito Infobae Colombia

La determinación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, que echó para atrás la escogencia de José Ismael Peña como rector del alma máter, y designó en su lugar a Leopoldo Múnera, de cara al periodo 2024-2027, generó el jueves 6 de junio de 2024 fuertes reacciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro: que, por el contrario, celebró la designación del nuevo titular.

“Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano”, indicó el jefe de Estado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en relación con la reunión del CSU, en la que cinco de los ocho integrantes corrigieron la polémica elección de Peña, y se decantaron por Múnera como el nuevo rector: que tendrá a su cargo la universidad pública más grande de Colombia, por los próximos cuatro años.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro y reaccionó ante la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional - crédito @petrogustavo/X

“Se corrigen las irregularidades que se presentaron en la actuación administrativa de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia”, se leyó por su parte en la resolución con la que el Gobierno desconoció la elección de Peña como titular.

Este viraje en la conducción del claustro universitario, tras casi tres meses de controversia, toda vez que Peña fue elegido por el mismo estamento el 21 de marzo, y se posesionó el 2 de mayo mediante escritura pública en la Notaría 14 de Bogotá, causó – como era de esperarse – la crítica de algunos miembros de los partidos de oposición. Pero también de exintegrantes de la comunidad universitaria.

Uno de los que no ocultó su descontento y calificó la determinación como una clara violación de la autonomía universitaria por parte del Gobierno fue el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, que apuntó hacia el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa; y el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, como los causantes de esta “jugada” para destituir a Peña.

“¡Vergonzosa la acción del ministerio, del viceministro y de los cinco consejeros que se presentaron a esta acción!”, afirmó Wasserman, que fue rector de la universidad entre 2006 y 2012. “No puedo salir del estupor que me producen estos hechos. ¡Qué vergüenza de CSU! ¡Qué vergüenza de ministerio!”, agregó el exdirectivo, que no pudo aguantar su indignación frente a esta determinación.

Con este tipo de publicaciones, Moisés Wasserman expresó comentarios por cambio de rector en la Universidad Nacional - crédito @mwassermannl/X

Representantes del Centro Democrático también se despacharon contra Gustavo Petro

A su turno, los representantes a la Cámara Hernán Cadavid y Andrés Forero, del Centro Democrático, se expresaron contra la determinación del CSU con respecto a la elección de Múnera como nuevo rector, cuando hay en curso un proceso judicial en el Consejo de Estado interpuesto por Peña, que denunció penalmente al ministro de Educación ad hoc en este tormentoso caso.

“Día triste para la educación superior en Colombia. Por politiquería, Petro violó la autonomía universitaria y en contra de providencias de judiciales impuso mañosamente rector de bolsillo en la Universidad Nacional. Esperamos que las Cortes deshagan semejante entuerto.”, afirmó el representante Forero, que señaló al primer mandatario como el gran responsable de esta crisis.

Con este mensaje, el representante Andrés Forero cuestionó la decisión de cambio de rector en la Universidad Nacional - crédito @AforeroM/X

En este mismo sentido se pronunció Cadavid, que además señaló este suceso como una “toma hostil” por parte del Ejecutivo de la universidad, que desde su perspectiva se ha convertido en un fortín político para el progresismo. Teoría que estaría ratificada, según el congresista, con la convocatoria de Múnera una vez tomó el cargo, que hizo un urgente llamado a implementar una constituyente universitaria.

“Hoy por primera vez un Gobierno se toma a la fuerza y en forma hostil una universidad pública (Universidad Nacional). Rompe la autonomía universitaria; crea un grave precedente No quieren la universidad para la ciencia, la quieren para volverla una cueva politiquera”, expresó el parlamentario del partido de oposición, que también salió al paso a la situación que protagonizó el Consejo Superior Universitario.

Con esta publicación, el representante Hernán Cadavid opinó sobre la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional - crédito @hernancadavidma/X

Por último, Guido Echeverri, exgobernador de Caldas y hoy senador de la República, también cuestionó esta escogencia. ”La decisión del CSU de la Nacional, es una vergüenza y un delito. Han arrasado con el principio de la autonomía universitaria y sin pudor, le han entregado la Universidad Nacional a una sola facción política, intolerante y excluyente. Nos quedan los jueces”, reiteró.