Isabella Ladera es blanco de críticas tras escándalo de infidelidad con Beéle: “Ni NY, ni respeto conoce”

Isabella Ladera respondió a las acusaciones de infidelidad con Beéle con un video en el que, según algunos usuarios, su actitud burlona - crédito @isalavenezolanaa/TikTok

Un escándalo de marca mayor estalló en las redes sociales luego de que Camila Rodríguez, la esposa del artista barranquillero Beéle, confirmó que él le fue infiel; sin embargo, la atención se intensificó cuando la modelo venezolana Isabella Ladera, la mujer con la que el cantante traicionó a la madre de sus hijos, reaccionó ante el escándalo. Su actitud generó duras críticas en las redes sociales.

La controversia se desató cuando Rodríguez publicó un video en TikTok en el que expresó su desaprobación hacia aquellas personas que se presentan como “good vibes” en línea, y hasta señaló que dañaban matrimonios. Aunque no mencionó a nadie específicamente en el video, los usuarios de Internet rápidamente especularon que se refería a Isabella Ladera; y, ante la presión, la modelo publicó un video abordando la controversia.

En su respuesta en video, la modelo venezolana comentó: “Hay veces que, cuando ya no podemos sostener nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros miedos, buscamos culpables y creamos villanos donde no existen (en este momento ella mira a la cámara y sonríe). Hermana, yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que no cometería. Marica, yo no le haría daño a ninguna mujer (aquí vuelve a sonreír)”.

Isabella Ladera respondió a las acusaciones con un video en el que, según algunos usuarios, su actitud burlona hacia el matrimonio de Beéle y su esposa - crédito @isalavenezolanaa/TikTok

La expresión burlona en su mensaje y la impresión de que estaba leyendo sus palabras en el video generaron una oleada de críticas, ya que se percibió que se estaba burlando del matrimonio y de la esposa de Beéle. Esto llevó a algunos usuarios a compartir clips en los que pedían a la inteligencia artificial de ChatGPT que generara un discurso sobre cómo reaccionar ante la infidelidad, y curiosamente, el texto generado coincidió exactamente con lo que dijo la modelo venezolana.

Esta situación desencadenó aún más críticas y burlas hacia ella, y como resultado, los usuarios en línea tomaron diferentes posturas respecto a la situación.

La reacción de la esposa de Beéle ante la infidelidad de su esposo

Como reacción a este mensaje, la esposa de Beéle compartió un extenso video detallando los desafíos dentro de su matrimonio. Reveló dificultades pasadas durante sus embarazos y enfatizó especialmente su deseo de tener una experiencia de maternidad tranquila durante su segundo embarazo, lo cual no se cumplió debido a las infidelidades de su esposo.

Camila señaló que Isabella Ladera se sintió aludida a pesar de no ser mencionada directamente. Y enfatizó que la modelo no era la única persona involucrada y que había otras mujeres, pero la influenciadora optó por responder.

“El año pasado, mientras estaban todo ese proceso de la UCI, de mi cuarentena, de todo, a raíz de todo de lo que yo vi en su celular, sus conversaciones con muchas, muchas mujeres, porque no eres solo tú, mi reina. Tú eres una de tantas”, dijo Camila.

Para enfatizar su punto, la esposa del artista barranquillero reveló las conversaciones entre Ladera y Beéle. En el chat se veían grabaciones de audio y mensajes que discutían sus planes para encontrarse.

La esposa del artista barranquillero reveló las conversaciones entre Isabella Ladera y Beéle - crédito @caraoficial_/Instagram

Pero dos mensajes en particular generaron intensas reacciones y discusiones entre los usuarios de las redes sociales, especialmente por parte de varios creadores de contenido. Un mensaje mencionaba que Ladera no conocía Nueva York, ya que Beéle se dirigía a la Gran Manzana; esto fue como una insinuación para que la llevara.

El otro mensaje involucraba a Ladera, al solicitar a Beéle que cambiara su conversación al modo “efímero” en Instagram, donde los chats se eliminan automáticamente con el tiempo. Lo anterior provocó que muchos usuarios señalaran que la mujer era una “descarada”.

Esto provocó que en TikTok circularan mensajes como “Isabela Ladera, ni NY, ni respeto conoce”, mientras que otros usuarios publicaron videos reaccionando y señalando que la modelo venezolana carecía de decoro. Aunque insinuaron que la responsabilidad recaía en el artista, lo cierto es que ella no había actuado de manera apropiada, especialmente al considerar que en el momento de las infidelidades ella también tenía pareja: se trata del papá de su hija, Isander Pérez.

En las redes sociales se están riendo de que Isabella Ladera conociera Nueva York y su falta de respeto ante la infidelidad de Beéle - crédito X

El también influenciador, excompañero de la modelo venezolana, se manifestó a través de un video. En él, hace referencia a que también fue víctima de engaños por parte de Ladera, pero se burlaba de la situación, con una de las frases de la conversación que compartió la esposa de Beéle: “Cuentas claras, conservan amistades”.

El influenciador Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera, se burló de la situación de infidelidad - crédito @isander.perez/TikTok