Diana Ángel aseguró que su relación con Culotauro quedó en el pasado: “Se reciben hojas de vida, pero que sean mayores de 40″

Diana Ángel confesó que se reveló en ‘La casa de los famosos Colombia’ y exigió un descanso digno - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Diana Ángel sorprendió a sus seguidores tras confesar que llevó su voz de protesta a La casa de los famosos Colombia, en donde armó una revolución exigiendo sus derechos. “Armamos un ‘cacerolazo’ pidiendo un descanso digno”.

Desde su cuenta de X, la exparticipante del reality de convivencia sacó a la luz secretos inéditos que no se vieron en las pantallas sobre los concursantes; lo más curioso fue el motivo por el que la también cantante desistió de la manifestación en la casa: “El “Jefe” nos amenazó con llevarnos al Esmad”, afirmó.

Diana Ángel está de vuelta en X, y lo hizo a su mejor estilo, pues la actriz arremetió contra quienes critican su participación en La casa de los famosos Colombia, pero, además, aseguró no se quedará callada y que regreso más activa que antes.

Diana Ángel contó secretos de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @DianAngel01/X

De hecho, la actriz causó controversia al reaparecer con un gran número de publicaciones en las que habló de todo. Uno de los temas que cautivó la mayor atención de quienes la siguen en la mencionada red social fue las revelaciones que a través de anécdotas compartió con el público.

La primera y más contundente curiosidad tuvo que ver con su espíritu activista, puesto que la actriz contó que convocó a sus compañeros para hacer una protesta dentro de la casa en la que se encontraban encerrados participando, ella tomó la vocería y en primera línea organizó el reclamo que no tuvo mayor trascendencia, pues que ni siquiera fue transmitido en ninguno de los capítulos del reality.

“Anécdota #1: Un día armamos un cacerolazo por el derecho a un descanso digno (solo nos dejaban dormir 4 horas) y el “Jefe” nos amenazó con llevarnos al SMAD. Hasta ahí me llegó la primera línea!!”, detalló.

La actriz aseguró que ya cumplió un ciclo y quiere retomar sus actividades fuera de la casa - crédito @D1360VR/X

No se arrepiente de nada

Luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, la actriz y cantante que sirvió de apoyo emocional para varios de excompañeros dentro del programa concurso se mantuvo alejada del mundo digital, no obstante, tras casi un mes de su eliminación, Diana rompió su silencio y se despachó con toda opinando de su paso por el reality, de política e incluso del conflicto mundial que se vive actualmente en Israel.

Junto con desvelar su inconformismo con el trato que recibieron los participantes de competencia de convivencia en la que dejó saber que los dejan dormir pocas horas, razón por la que no alcanzar a descansar bien, Diana también compartió las prohibiciones que tuvieron y con las que ella no estuvo de acuerdo, ya que como artista vio su creatividad vulnerada.

“Anécdota #2: Me prohibían escribir, leer y cantar, nos quitaban la comida, no había luz del sol, no relojes, no celulares, no contacto con el exterior… Imagínense el grado de demencia que pude desarrollar”, agregó.

Los dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' tuvieron un sorpresivo encuentro a pocos días de la eliminación de la actriz - crédito @brigittevelasco/Instagram

Al finalizar, Diana se refirió a su corazón y la relación que nació dentro de La casa de los famosos Colombia reafirmando que se enamoró y que no se arrepiente:

“Anécdota #3: Me enamoré de un chico menor que yo, hermosa experiencia, desde el arte y el humor. Hoy somos amigos y ese amor quedó guardado en un 24/7 que ya es pasado. Se reciben hojas de vida, pero por favor que sean mayores de 40… gracias, Att: La Administración”, expresó sobre su romance con el comediante Culotauro que aunque no floreció al final, lo guarda con una bonita experiencia de amor.

Aunque el noviazgo de la pareja de participante no trascendió de las pantallas, ambos se unieron para montar un show de comedia con el comparten tarima y le cuentan al público todas las vivencias que competieron en el encierro.

Diana Ángel está en el show de Culotauro - crédito @culotauro/Instagram