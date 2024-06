Carlos Pinedo interpuso denuncia luego de haber sido “retenido” por un grupo paramilitar en Santa Marta

El alcalde de Santa Marta afirmó que estaba retenido por el grupo paramilitar - crédito @jgesquea/X/Redessociales

En la primera semana de junio, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, ha estado involucrado en múltiples casos que han generado críticas en el país. El primero de ellos, tras el anuncio de una serie de incentivos que serían entregados a los policías que estuvieran en operativos exitosos en contra de la delincuencia.

Sumado a esto, el 6 de junio W Radio reveló unas fotografías en las que Pinedo estaba en compañía de César Gustavo Becerra Gómez, más conocido como alias Camilo, comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que fue capturado en abril de 2024.

De acuerdo con el medio citado, las imágenes eran de un encuentro que se había registrado en febrero de 2024, por lo que múltiples figuras políticas, incluyendo el presidente Gustavo Petro, señalaron a Pinedo de apoyar a grupos paramilitares de la región.

“Siguen el eco del viejo modelo paramilitar y buscan que las bandas controlen electores y recojan dineros para volverlos votos y financiación ilegal de campañas. El abrazo al criminal mientras delinque la banda es un empoderamiento del crimen contra la ciudadanía”, indicó Petro desde su cuenta de X al respecto.

En su defensa, Carlos Pinedo indicó a W Radio que había sido “retenido” por el grupo paramilitar y que no tenía conocimiento de la identidad de esas personas.

“Yo fui retenido el 2 de abril en La Tagua por un grupo armado de seis o siete hombres con fusiles. Me quitaron los teléfonos y desarmaron a mi escolta. Yo no tenía claro quién era el personaje, empezaron a hablarnos de que ellos se querían vincular a la Paz Total y que ese era el mensaje que querían enviarle al presidente Gustavo Petro. Las personas que me retuvieron, me estaban grabando”.

De la misma forma, Pinedo aseguró que había una denuncia ante la Fiscalía por este hecho, en la que indicó que los hombres armados lo habían detenido para “que le enviara un mensaje al Gobierno”.

La versión (de este encuentro) es la denuncia que está en la Fiscalía General de la Nación. Estábamos en campaña política y fuimos retenidos por hombres armados que portaban fusiles. Es evidente que no soy amigo de estos personajes”, declaró Pinedo.

La periodista Lina María Peña compartió en su cuenta de X una copia de la denuncia que Pinedo interpuso ante la Fiscalía, la cual se registró el 2 de abril de 2023, meses antes de las Elecciones Regionales en las que fue elegido alcalde de Santa Marta.

En la declaración que entregó Pinedo a las autoridades, el alcalde de Santa Marta afirmó que había asistido a la vereda de La Tagua, en el corregimiento de Minca, con el objetivo de recolectar firmas de la ciudadanía.

“En la zona arribé a un lugar conocido como “estadero donde Tico”; esto con el fin de compartir de cerca con la población, escuchar sus necesidades, inquietudes y propuestas”.

Tras exponer la misma versión que entregó al medio citado, Pinedo pidió en aquella oportunidad garantías para su seguridad e indicó que su escolta, identificado como Óscar Enrique Mendoza, era testigo de los hechos que relató.

“Se me permita ejercer mi derecho a elegir y ser elegido dentro del territorio nacional y de igual forma se me brinden las garantías de seguridad necesarias”, se puntualiza en la parte de peticiones, del documento.

Fuera de la entrevista mencionada, el alcalde de Santa Marta no se ha pronunciado de ninguna otra forma sobre la polémica, mientras que en redes sociales han aprovechado su declaración para hacer referencias de la canción El Secuestro del Mono Zabaleta.

“Escapémonos y si te preguntan dices que te secuestraron, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías ni donde te llevaron”, es parte de la letra del éxito con el que en redes se han hecho múltiples memes de Pinedo.