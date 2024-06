Petro envió contundente mensaje a Cabal: “No soy un adicto al poder como sí lo fue el presidente de la senadora”

El presidente Petro y María Fernanda Cabal tuvieron un cruce de mensajes por la relección - crédito Colprensa

La reelección y la posibilidad de convocar a una constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las Farc siguen generando polémica en el territorio nacional.

En una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con representantes diplomáticos residentes en Colombia, el jefe de Estado aseguró que su proyecto político debería seguir por 4 años más, debido a que por vía constituyente no “niega aún esa posibilidad a futuro”.

“Ellos sí se reeligieron, los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse, tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy”, indicó el mandatario.

Bajo este contexto, la senadora María Fernanda Cabal a través de su cuenta de X manifestó que el jefe de Estado “claramente se quiere reelegir y usará cualquier mecanismo para atornillarse en el poder”.

Y agregó: “Igual que Maduro buscará hacerse con el poder de manera indefinida para no responder por su cuestionada presidencia. La democracia está en peligro real, hoy más que nunca hay que rodear la institucionalidad para hacerle frente a este socialista”.

Ante las palabras de la senadora Cabal, el presidente Gustavo Petro también en su cuenta de X afirmó que no es un adicto al poder “como sí lo fue el presidente de la senadora”, haciendo referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La senadora no solo no sabe leer, sino que escucha no al que habla, sino su propia cabeza y deseo. Aquí soy muy claro en decir que no soy un adicto al poder como si lo fue el presidente de la senadora”. aseveró el presidente Petro.

Presidente Petro le respondió a la senadora María Fernanda Cabal por el tema de la relección - crédito @petrogustavo/X

La idea de convocar una constituyente llevó al expresidente Juan Manuel Santos a enviar una carta al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

“Ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”, indicó Santos.

Santos, en la misiva, no ocultó su inquietud acerca de lo que para él es un “principio de buena fe” en la interpretación y aplicación del acuerdo de paz. Por tal motivo, señaló a personajes cercanos al presidente Gustavo Petro, como el excanciller Álvaro Leyva.

“Lo resalto, porque funcionarios y exfuncionarios le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, aseveró Santos.

El exministro de Relaciones Exteriores, quien actualmente afronta un proceso en la Procuraduría por el caso de los pasaportes, no fue ajeno a lo dicho por el expresidente y aseguró que al presidente Gustavo Petro “se le debe respetar”.

En entrevista con Daniel Coronell, el expresidente Santos aseguró que el objetivo de la misiva es ponerle fin a la interpretación del actual Gobierno sobre una constituyente.

“El acuerdo firmado no menciona ni mucho menos exige una asamblea constituyente”, indicó el expresidente.

El expresidente Juan Manuel Santos señaló que el presidente Gustavo Petro podría hacer el ridículo en la próxima reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Y agregó: “Llevamos dos años y como lo dijo el propio Rodrigo Londoño, parecería que este Gobierno está menos interesado en el acuerdo. Ha hecho menos en dos años de lo que hizo el Gobierno pasado. Por eso, mi llamado es a que se implemente el proceso de paz y para implementarlo no se requiere constituyente. No se requiere ni siquiera muchas leyes, se requiere voluntad política y se requiere capacidad de gestión”.

Por tal motivo, el presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que “la paz de Santos hoy está en discusión, él mismo la ha puesto, confundido un poco (…) Pareciera que Santos no entendió una palabra que él mismo firmó en la fase final, la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.