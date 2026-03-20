Disturbios tras el partido Medellín vs. Junior por la Liga BetPlay: hubo lanzamiento de rejas

Durante los últimos 15 minutos del partido entre Tiburones y Poderosos se vivieron momentos de tensión por una invasión de campo-crédito @JuniorClubSA/X

La victoria de Independiente Medellín ante Junior de Barranquilla se vio empañada por la violencia que se presentó en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, el 19 de marzo de 2026.

Al minuto 79 de juego, el árbitro Andrés Rojas tuvo que detener las acciones del partido que ganaba el cuadro antioqueño por 2-0, debido a los inconvenientes en la tribuna sur del estadio, según informaron los periodistas de Win Sports y reportes de los hinchas que estuvieron en el Atanasio Girardot.

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Momentos de pánico se vivieron en el juego entre el Poderoso y el Tiburón-crédito @diarioriente/X

El juego tuvo que ser detenido durante 10 minutos por parte de Andrés Rojas debido a los problemas de seguridad que se vivieron en el Coliseo de la 70.

Todo ocurrió cuando hinchas del Junior de Barranquilla ingresaron al estadio, provocando a los seguidores del Medellín con trapos, banderas, entre otros elementos.

Juan Camilo Uribe, jefe de prensa de Independiente Medellín, habló con Infobae Colombia acerca de lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot, y entregó detalles de lo sucedido.

“Al minuto 75, los hinchas del Junior comenzaron a sacar las banderas de su equipo y se comenzaron a agrupar en el sector de occidental baja, banderas, camisetas y lo que ellos llaman trapos, y provocar a la hinchada local, y meterse a la cancha”, dijo inicialmente.

Y añadió: “También se alcanzaron a meter a la gramilla, situación que provocó que la logística de nuestro club y la Policía Nacional tuvo que intervenir para sacarlos del campo de juego y expulsarlos del estadio. Al ingresar estos jugadores, los hinchas de Junior decidieron retirar a su equipo, y el árbitro se retiró a los túneles, pero cuando el juez central Andrés Rojas, vio que la situación se controló, dio continuidad con el juego”, detalló.

Este fue el momento cuando algunos fanáticos del cuadro Poderoso lanzaron vallas-crédito @yuliusx_/X

Por otra parte, en redes sociales se vio cuando algunos hinchas de Independiente Medellín mostraron que los incidentes incluyeron el lanzamiento de sillas y hasta rejas dentro del estadio. Uno de los usuarios de la red X (@yuliusx_), reportó en un video publicado en su cuenta personal lo ocurrido, en el momento que los hinchas de Medellín comienzan a lanzar las vallas de seguridad del estadio Atanasio Girardot.

Así fue el partido entre Medellín y Junior

Medellín y Junior se enfrentaron por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot - crédito Junior FC

Independiente Medellín venció 2-0 a Junior el 19 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Alexis Serna al minuto 5 y Francisco Chaverra al 23. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo sumó 13 puntos y se acerca al grupo de los ocho primeros de la liga colombiana.

La segunda anotación, que consolidó la ventaja local, se produjo en el minuto 23. Francisco Chaverra recibió al borde del área y definió con precisión para batir a Silveira. A partir de ese momento, Medellín controló la posesión y apostó por un juego de transiciones rápidas, en tanto que Junior realizó ajustes tácticos con modificaciones en la defensa y el ingreso de Cristian Barrios para reforzar el ataque.

La reacción de Junior, dirigida por Alfredo Arias, se centró en reconfigurar la línea defensiva y sumar hombres en ataque con la entrada de Jesús Rivas y Luis Muriel al inicio del segundo tiempo. Esta decisión buscó revertir la desventaja. Pese a ello, el equipo barranquillero no logró la contundencia necesaria. Muriel, quien ingresó en lugar de Gutiérrez, fue protagonista de algunas aproximaciones, pero la resistencia del conjunto antioqueño mantuvo a salvo el arco de Salvador Ichazo, arquero del Medellín.

Durante el complemento, ambos equipos generaron opciones de gol en un trámite abierto. Hayen Palacios tuvo una chance clara para Medellín al 55, aunque nuevamente Silveira evitó la tercera caída de su arco con una intervención destacada. Poco después, el delantero polaco Francisco Fydriszewski estrelló un disparo en el poste, aumentando la tensión en las tribunas del Atanasio Girardot.

Uno de los momentos críticos del partido llegó sobre el final, cuando hinchas de Junior, identificados como infiltrados en la tribuna local, ingresaron al campo e interrumpieron el desarrollo del juego durante varios minutos. Cuando se reanudó, el Medellín debió lamentar la lesión de Fydriszewski, y abandonó el campo por un problema en el hombro.