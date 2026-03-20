Colombia

Maluma lanzó canción junto a Arcángel, inspirada en el famoso pintor Fernando Botero: qué dice la letra

El videoclip fue grabado en el Museo de Antioquia en Medellín, un escenario emblemático que rinde homenaje tanto a la ciudad natal del cantante como al legado artístico del fallecido escultor

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Maluma rinde homenaje a Fernando
Maluma rinde homenaje a Fernando Botero con Botero, su más reciente sencillo junto a Arcángel - crédito Paola España Comunicaciones

El cantante colombiano Maluma presentó BOTERO, su nuevo sencillo junto a Arcángel y NTG, en una apuesta por unir la música urbana con la identidad cultural de Colombia.

El lanzamiento, realizado el 19 de marzo de 2026, rinde homenaje al legado del artista plástico Fernando Botero, cuyos inconfundibles volúmenes y referencias a la vida cotidiana han traspasado fronteras y se han convertido en símbolo internacional de la cultura colombiana.

El tema se inspira en la obra y el mensaje de Botero, “usando su figura como metáfora de orgullo, identidad, volumen y presencia”, detalla el comunicado del lanzamiento.

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La colaboración entre Maluma, Arcángel y NTG marca un regreso a los orígenes musicales de Maluma, con una producción que fusiona rap y hip hop, géneros que acompañaron sus primeros pasos en la industria.

El lanzamiento de BOTERO rinde
El lanzamiento de BOTERO rinde homenaje al legado del artista Fernando Botero, referente mundial del arte colombiano - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El video de Botero, dirigido por Stillz, fue rodado en el Museo de Antioquia en Medellín, ciudad natal de Maluma y de Botero. La pieza audiovisual presenta a los artistas como empleados del museo en una competencia por el reconocimiento, en una clara alegoría al esfuerzo, la disciplina y la ambición profesional. El videoclip utiliza el espacio icónico del museo para reforzar la conexión entre la música urbana y el arte tradicional colombiano.

En palabras de Fernando Botero Zea, hijo del célebre pintor, la familia expresó su aprecio por el homenaje: “Con el afecto y la admiración que tengo por Juan Luis, quiero manifestarle en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento”.

La participación de Arcángel añade peso a la propuesta, ya que el artista puertorriqueño es considerado una de las figuras más influyentes del trap y el reggaetón, con dos décadas de trayectoria internacional. La presencia de NTG complementa la mezcla musical y aporta una nueva voz al panorama urbano.

El video de BOTERO, dirigido
El video de BOTERO, dirigido por Stillz, fue grabado en el Museo de Antioquia, en Medellín, reforzando la conexión entre música urbana y arte nacional - crédito @maluma / Instagram

Letra oficial de ‘Botero’ de Maluma, Alcangel y NTG

Verso 1: NTG

Mi baby, da freno con la tola pa’ cuidarte yo.

No puedo dejar a mi mami sola, shorty, tú ‘tás top.

You is my baby, yo estaba en olla, ahora estamos on.

Sin razón te regalé una moña (Moña, moña).

Todo’ los día’ conmigo son your birthday.

No tiene’ que cambiar na’, mami, you’re perfect.

Yo te vo’a cambiar la vida, no te estrece’.

Estos cueros se llenan porque tú te ves bien.

Sin makeup, no se maquilla, sale a la calle a romper.

Y pa’ la disco me entra las pistola’.

Por si hay que prenderla, yo doy plomo por esa popola.

Ella es mi gangster, nena, antes ‘tábamo en mala, mira ahora.

Te vo’ a comprar un Rolex na’ más pa’ que vea’ la hora (Pa’ que vea la hora).

Ella es mi gangster, nena, antes ‘tábamo en mala, mira ahora.

Coro: Arcángel

Amor de gangster, amor de bandido, amor de pistola.

Tú matas por mí, yo mato por ti, donde sea, a cualquier hora.

Amor de gangster, amor de bandido, amor de pistolas.

Tú matas por mí, yo mato por ti, solo si me colaboras.

Verso 2: Maluma

Puesta pa’ la vuelta, siempre está a mi la’o (Yeah).

Primero en la DT, y ahora en el Rolls Royce monta’o.

Yo sé que tú te acuerdas de cuando no teníamos na’ (Na’).

Ahora nos limpiamo’ el culo con los chavos.

Sí, con los billete’ ‘e $100, fuck, esto se siente bien.

Ser joven, millonario y tener con quién.

Pasear en la Merce, en la Mercedes Benz.

Mientras tú cabeceas, yo le pego al pen.

Esa carita chula, las otras se empeliculan.

Te tienen celos, ma, porque tú estás bien dura.

Y es verdad, es verdad que se emputan.

Cuando se enteran cuánto Juancho te dura.

Y sí, seguro matas por mí (Rra).

Es obvio de que yo mato por ti (Pa-pa).

Después de to’a esta mierda que comí.

Merecemos esta vida hijueputa que te construí.

[Coro: Maluma & Arcángel]

Amor de gangster, amor de bandido, amor de pistolas.

Tú matas por mí, yo mato por ti, donde sea, a cualquier hora (I love you, baby).

Amor de gangster, amor de bandido, amor de pistolas.

Yo mato por ti, tú matas por mí, solo si me colaboras (Ajá, yo).

Verso 3: Arcángel

Voy a llevarte de viaje pa’ las Bahamas (Ah).

Piña Colada para mí, pa’ ti un Bahama Mama (Yo).

Soy tu caballero, baby, tú eres mi dama (Sí).

Ya no somos pobres, ya se acabó ese drama.

Me gusta que eres exótica y (¿Qué más?).

Cuando te emborrachas media tóxica (¿Qué más?).

Me encanta el color de tus uñas oscuras (Yeah).

Como mi pistola negra gótica.

Mi chulisnaqui buscando que le dé un ñaqui.

Pa’ las otras soy Papi Arca, pa’ ti solamente papi (That’s right).

Conmigo desde cero, tú no eres como estas chapi (No).

Las demás me cobran, pero tú me lo haces gratis (Ey, oh-oh).

De ese barco yo siempre he sido el capi (Oh-oh).

La llevo de compras, yo sé cómo hacerla happy (Ouh).

Mucho Louis Vuitton para que adorne’ to’ ese body (Oye).

La luna si la quieres, pídela, y la bajo pa’ ti (Auh).

Austin, baby (Jaja).

La canción rinde homenaje al fallecido pintor Fernando Botero - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Coro: NTG

Amor de gangster, amor de bandido, ando con mi pistola.

Tú matas por mí, yo mato por ti, donde sea, a cualquier hora.

Amor de gangster, amor de bandido, ando con mi pistola.

Yo mato por ti, tú matas por mí, solo si me colaboras.

La canción Botero ya se encuentra disponible en todas las plataformas y su video oficial puede verse en los canales digitales de Maluma.

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