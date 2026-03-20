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Estos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia contra Croacia y Francia

El técnico Néstor Lorenzo presentó la lista definitiva de 26 jugadores para los partidos ante Croacia y Francia, consolidando la base que disputó la última Copa América y dejando fuera a varios nombres históricos del proceso clasificatorio

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La selección Colombia dio a
La selección Colombia dio a conocer a sus jugadores para la doble fecha FIFA en el mes de marzo de 2026 ante Croacia y Francia - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El 20 de marzo de 2026, la selección Colombia anunció la lista de de 26 jugadores que estarán presentes para los partidos ante Croacia y Francia, correspondiente a la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026.

Entre las novedades del grupo destaca la ausencia del defensor Carlos Cuesta, quien fue titular en la final de la Copa América 2024 y formó parte de la convocatoria de noviembre de 2025 para los partidos frente a Nueva Zelanda y Australia.

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Estos son los convocados de
Estos son los convocados de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Su exclusión de la actual convocatoria, pese a ese antecedente reciente y relevante, anticipa que el cuerpo técnico no contempla cambios drásticos de último momento, como lo señaló explícitamente el argentino: “no habrá espacio para sorpresas de última hora.

Este enfoque implica que la nómina definida para estos amistosos será, salvo emergencias, la misma que viajará a la cita mundialista.

El corte final desplaza a varios jugadores clave que participaron activamente en el proceso clasificatorio y la Copa América. En la portería, Kevin Mier quedó fuera de la convocatoria ya que recientemente se recuperó de una fractura de la tibia en la pierna derecha y aún está retomando su nivel futbolístico.

Hubo varios cambios en la
Hubo varios cambios en la selección Colombia entre la nómina de noviembre y marzo de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Mier no logró superar la preferencia por Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina, figuras recurrentes por su experiencia. La competencia en la defensa también dejó fuera a Álvaro Angulo en la lateral izquierda, siendo reemplazado por Déiver Machado, defensor del Nantes de Francia.

En el mediocampo, el técnico sacó a Juan Camilo Portilla. Ambos fueron superados por la apuesta del entrenador en Kevin Castaño, que pese a no atravesar su mejor momento futbolístico, encarna el perfil preferido por Lorenzo.

En el ataque, Yaser Asprilla no logró consolidarse en su aventura europea y, junto a extremos como Marino Hinestroza y Kevin Serna, no convencieron cuando se les presentó la oportunidad. Otro caso es el de Juan Camilo Hernández, cuyo momento internacional es positivo, pero quedó relegado junto a Jhon Jáder Durán ante la confianza depositada en Rafael Santos Borré, futbolista clave para Lorenzo incluso en fases de bajo rendimiento.

El sentido de esta convocatoria es doble: ratificar la base que llevó a Colombia a la final continental y perfilar casi sin margen la lista que acudirá al Mundial 2026. Las personas excluidas solo tendrían opciones de ingresar por situaciones excepcionales, como lesiones o descensos de nivel en quienes hoy ocupan el lugar. El mensaje de Lorenzo es concluyente: la etapa de pruebas ha finalizado.

La Selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, mantiene la estructura central que alcanzó la final de la Copa América, reforzando la idea de continuidad y experiencia en un grupo ya consolidado. La competencia interna ha elevado las exigencias: futbolistas con buen presente y antecedentes recientes de convocatoria han quedado fuera, evidenciando que el margen de error es escaso y que solo un rendimiento sostenido en la élite garantiza presencia en el equipo nacional.

Em total, fueron tres cambios experimentados por Néstor Lorenzo: la salida de Álvaro Angulo por Déiver Machado en la parte izquierda de la defensa. En el mediocampo, la inclusión de Jaminton Campaz en lugar de Juan Camilo Portilla, mientras que en el ataque, los delanteros se mantienen tal cual con respecto a la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre de 2026.

Convocatoria de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Camilo Vargas – Atlas (México)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)
  • Déiver Machado – FC Nantes (Francia)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)
  • Juan David Cabal – Juventus (Italia)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)
  • Kevin Castaño – River Plate (Argentina)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)
  • Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)

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