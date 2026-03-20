Medellín dio primer parte médico por fuerte lesión de Francisco Fydriszewski ante Junior: hinchas están preocupados

Francisco Fydriszewski es una de las bajas más sensibles del Medellín para los próximos partidos, a casi dos semanas de la Copa Libertadores - crédito DIM

Independiente Medellín tuvo una jornada agridulce en la Liga BetPlay, pues luego de vencer al Junior de Barranquilla por 2-0 en el estadio Atanasio Girardot, sufrió por la baja de Francisco Fydriszewski, delantero que fue sustituido por una dura lesión que prendió las alarmas para la Copa Libertadores.

El club antioqueño entregó el primer parte médico del delantero argentino, cuyo codo derecho se desacomodó por una caída y el partido se detuvo unos minutos para atenderlo. Salió en camilla y con el brazo inmovilizado y fue sometido a exámenes.

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De otro lado, el Poderoso espera recuperar al delantero antes del debut en Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, ya que es de los jugadores más importantes en la plantilla y determinante en la clasificación a fase de grupos, por su anotación frente a Juventud Las Piedras.

“No debería ser nada grave”

El conjunto rojo no terminó de la mejor manera la noche del 19 de marzo en su casa, pues lo que iba a ser una alegría por el triunfo sobre el Tiburón por 2-0, en uno de los mejores partidos de 2026, se convirtió en preocupación por una de sus figuras.

Luego de recibir el empujón de Daniel Rivera, Francisco Fydriszewski cayó en el suelo y al apoyar su brazo izquierdo, se lesionó el hombro y codo, de este se vio la peor parte porque se desacomodó el hueso, provocando su sustitución y atención médica para reacomodarlo.

Francisco Fydriszewski cayó al suelo y sufrió una dura lesión en el brazo izquierdo, que causó preocupación en el Medellín - crédito Captura de video Win Sports

Giuliano Tiberti, asistente técnico del Medellín, reveló detalles sobre la lesión del “Polaco”, mencionando primero que no pasó a mayores y se encuentra bien, pero la gravedad de su situación se conocerá después de los exámenes médicos, que definirá también el tiempo de recuperación.

“Se luxó el hombro, afortunadamente lograron reacomodarlo, entonces no debería ser nada grave. Habrá exámenes mañana (20 de marzo) y no puedo decir nada más que eso”, fueron las palabras del colaborador del técnico Alejandro Restrepo, en rueda de prensa el 19 de marzo.

Francisco Fydriszewski sufrió una luxación en el hombro, que también le afectó el codo - crédito Captura de video Win Sports

En 14 partidos en la temporada 2026, Fydriszewski llevaba dos goles y tres asistencias, fue suplente en solo un partido, que fue frente a Jaguares, y no lo convocaron ante Llaneros, demostrando su importancia en la plantilla del Poderoso y lo duro que será su ausencia en los próximos compromisos.

Disturbios en el Atanasio Girardot

De otro lado, se conocieron más detalles de la situación que se presentó en la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, donde un grupo de aficionados del Junior ingresaron al campo de juego y provocó que se detuviera el partido por unos minutos, hasta que la Policía y personal logística retomaran el control.

Cinco personas resultaron heridas por los disturbios, que iniciaron porque unos hinchas del Tiburón se tomaron una foto con una pancarta, lo que provocó la ira en algunos simpatizantes del Poderoso que les lanzaron objetos y trataron de ingresar a esa gradería para agredirlos.

Momentos de pánico se vivieron en el juego entre el Poderoso y el Tiburón-crédito @diarioriente/X

El Colombiano informó que uno de los lesionados es un miembro del personal logístico, además que no se registraron capturas por los desmanes, que duraron 15 minutos cuando el partido estaba en el minuto 79.

Por lo pronto, se espera un pronunciamiento de la Alcaldía de Medellín y la Dimayor, para definir las sanciones respectivas para los involucrados, pues no es la primera vez que hinchas de Junior causan desmanes en el escenario deportivo, pues en 2024 se pelearon con aficionados de Nacional y se encontraron armas blancas y otros objetos prohibidos por las autoridades.