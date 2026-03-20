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Atlético Nacional sigue respaldando al técnico Diego Arias, pese a críticas de los hinchas: “Tiene un superequipo”

Sebastián Arango habló ante los medios sobre la situación del proyecto deportivo, el objetivo en la Liga BetPlay y cómo afrontar el mal momento tras la Copa Sudamericana

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Sebastián Arango, presidente de Atlético
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, volvió a respaldar al técnico Diego Arias - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional trata de retomar el rumbo con el que inició la temporada 2026, pues los dos golpes recibidos de Millonarios, empezando con la eliminación en Copa Sudamericana y la goleada por 3-0 en la fecha 12 de la Liga BetPlay, provocó toda clase de comentarios hacia la plantilla.

Es por eso que el presidente Sebastián Arango volvió a respaldar al técnico Diego Arias, uno de los principales señalados por las dos derrotas, pese a que es líder del campeonato colombiano con 24 puntos y muy cerca de asegurar la clasificación a los playoffs del primer semestre.

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De esta manera, el cuadro verde se prepara para recibir a Internacional de Bogotá, el sábado 21 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, con la obligación de ganar para volver a la senda victoriosa y demostrar que tiene condiciones para quedarse con la Liga BetPlay, que se le escapó en los últimos dos torneos.

“Se montó al bus de Nacional con convicción”

El Verdolaga convocó a una rueda de prensa en la tarde del 20 de marzo, a la que asistieron el presidente del club, Sebastián Arango, el director deportivo Gustavo Fermani, el portero David Ospina y el técnico, Diego Arias, para hablar sobre lo ocurrido en las últimas dos semanas, tras las eliminación en Copa Sudamericana.

“Los últimos días han sido duros para Nacional, la eliminación nos golpeó como equipo e hinchada. Entendemos que generó una frustración legítima; compartimos este sentimiento y la hinchada tiene derecho a exigir. El proyecto nació con ellos y para ellos, y cuando los resultados no acompañan, agradecemos la exigencia porque la tomamos como señal de amor por estos colores”, dijo Arango.

Sebastián Arango aseguró que no
Sebastián Arango aseguró que no quiere sacar al técnico Diego Arias porque confía en su gestión y manejo del equipo en 2026 - crédito Atlético Nacional

El presidente añadió que “esta reunión es un símbolo; creemos en los símbolos y estamos todos los que hacemos parte del día a día. Es un símbolo de respaldo al proyecto que estamos construyendo entre todos. Nosotros seremos los responsables de revalidar este proyecto en la cancha”.

Luego, el presidente de Atlético Nacional defendió el trabajo del técnico, sobre todo tras la eliminación en Sudamericana: “Diego fue el único que puso la cara, que se montó al bus de Nacional con convicción, profesionalismo y altura. Me duelen esos ataques en el día a día, que hacen parte del fútbol, pero que no dejan de doler por el tipo de persona que es Diego”.

El técnico Diego Arias continuará
El técnico Diego Arias continuará con Atlético Nacional, al menos por lo que queda del primer semestre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Basamos este proyecto en la confianza y eso se revalida con hechos. Hemos actuado en consecuencia siempre que tuvimos que hacerlo, con decisiones de inversión y también con otras más complicadas, como sacar un técnico. No estamos vendiendo un superequipo inexistente, hoy Nacional tiene un superequipo y eso es lo que más duele y más frustración genera”, añadió.

“No queremos hacerle daño a Nacional”

Sebastián Arango continuó con su respaldo a Diego Arias, resaltando fortalezas de la nómina de 2026: “Hay que confiar en los hechos reales, en una nómina sumamente competitiva, con profesionales que tienen recorrido en el fútbol y decisiones de inversión complejas. Algunas salen y otras no, teniendo que dar algún volantazo. No es estar tercos, aferrados a algo que demostrar, sino a la idea de tener la convicción del proyecto”.

“En los últimos 10 años cambiaron 17 técnicos en Nacional y nosotros llevamos 4. No por eso nos aferramos a uno como Diego, sino que le vemos condiciones y no queremos hacerle daño a Nacional, nadie de los que está acá sentado. Creemos que si corregimos lo que tenemos que corregir, el proyecto va a seguir encaminado como el hincha espera”, señaló.

Atlético Nacional está viviendo una
Atlético Nacional está viviendo una crisis interna por las críticas tras las dos derrotas frente a Millonarios, una provocó la eliminación en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

Finalmente, el técnico Diego Arias mencionó que “lo importante es la convicción de lo que estamos haciendo, en los partidos tuvimos cosas a mejorar y las hablamos, los jugadores con total apertura entrenan para mejorar. El análisis tiene que ir más allá del resultado, ver lo que se está haciendo bien y nosotros lo vemos de manera objetiva. La exigencia de Nacional es mejorar lo que se hace mal”.

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